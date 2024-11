Trump kavatseb FBI juhi välja vahetada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tulevase USA presidendi Donald Trumpi meeskond kavatseb välja vahetada Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhi.

Praegune FBI juht Christopher Wray astus ametisse 2017. aastal ning tema ametiaeg kestab 10 aastat. Seega, praeguse FBI juhi määras ametisse Trump ise. Enne Wray ametisse nimetamist oli Trump vallandanud FBI eelmise juhi James Comey.

Nüüd kavatseb Trump ka Wray välja vahetada ning tulevane asepresident J.D. Vance ütles, et Trump vestleb FBI juhikandidaatidega.

Vance ütles, et kohtus hiljuti Trumpiga, et intervjueerida kandidaate. Vance kirjutas sotsiaalmeedias, et FBI peab saama direktori, kes "lammutaks süvariigi". Veidi hiljem kustutas ta oma postituse, vahendas The Wall Street Journal.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Trump kaalub mitmeid kandidaate Wray välja vahetamiseks. Nende hulka kuuluvad endine kongressisaadik Mike Rogers ning Kash Patel. Viimane on Trumpi liitlane, kes kritiseerib pidevalt luureasutuste tööd.

Ka teised Trumpi liitlased leiavad, et FBI juhtimises tuleb teha muudatusi, mis hõlmaks ka suuremat tsiviilkontrolli agentuuri ja selle direktori üle.

Trumpi üleminekumeeskonna pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Leht toob välja, et uue juhi otsimine viitab sellele, et FBI juhtimist ootavad ees muudatused.

Ka mitmed vabariiklased on aastaid süüdistanud FBI-d kallutatuses. Wray on samas sellised väited ümber lükanud.

Wray oli aastatel 2003-2005 ehk vabariiklase George W. Bushi ametiajal justiitsministeeriumis kriminaalvaldkonna eest vastutav kõrge ametnik. Ta on töötanud USA õigussüsteemis ka muudel ametikohtadel.

Trump samas kritiseeris juba oma esimesel ametiajal FBI tegevust, 2022. aastal paisus tüli veelgi. Toona otsis FBI läbi Trumpi kodu, eeldades, et Trump hoidis enda käes seadusevastaselt Valge Maja dokumente. Trump leidis siis, et justiitssüsteemi kasutati relvana, mille eesmärk oli takistada tema kandideerimist 2024. aasta presidendivalimistel.

Trump kolibki nüüd tagasi Valgesse Majja ning kavatseb võtta tööle inimesed, kes on talle lojaalsed ja ka mõtlevad sarnaselt. Näiteks Kash Patel leiab samuti, et agentuur on korrumpeerunud ning on avalikult nõudnud FBI ametnike vallandamist.