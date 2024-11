Võrklaev seab Eesti Energia probleemide juures tulipunkti auditikomitee

Võrklaev, kes oma ametiajal erikontrolli algatas, nimetas Eesti Energia töös kahe suurima probleemina õli tuletistehingud, mis tema sõnul paistsid olevat põhjustanud ettevõttele sadu miljoneid kahju ning kahtlused ebaõigete keskkonnaandmete esitamises.

"Loomulikult iga ettevõtte puhul, eriti nii suure energeetikaga seotud ettevõtte puhul, ongi riskid ja energiaturg on suhteliselt volatiivne, aga tekkis küsimus, et kas neid riske on piisavalt hinnatud, kas hoolsuskohustust on piisavalt täidetud? Sest et summad, millist kahju oli kantud, on väga suured," kommenteeris ta õli tuletistehinguid.

"Ja teine, mis ma arvan, saigi määravaks minu puhul selle töö tellimisel, oli keskkonnaandmete esitamine – kui selgus, et on tugev kahtlus, et neid ei ole esitatud korrektselt, et seal on esitatud valeandmeid. Et saada selles lõplik selgus, kas siis on esitatud valeandmeid või mitte ja kuidas selline asi on saanud juhtuda ja jällegi, et kes on sellest teadnud ja kes vastutab," kirjeldas ta oma otsuse tagamaid.

Probleemide ja küsimuste ilmnemisega seoses pani Võrklaev suurima küsimärgi just Mait Paltsi juhitavale Eesti Energia auditikomiteele.

"Millest võibolla on vähe räägitud, aga mis minu jaoks tekitas palju küsimusi, et me ei saa siin rääkida ainult juhatuse vastutusest, vaid meil on ka nõukogu, kes peaks juhatust kontrollima, omaniku huvide eest seisma ja nõukogus on auditikomitee. Enne selle töö tellimist kohtusin koos juhatuse esimehe ja nõukogu esimehega, auditikomitee juhi Mait Paltsiga, aga ega sealt vastuseid ei tulnud ja ka seda, et mis siis täpselt toimunud on, kuidas on riske maandatud, kuidas on asju ette võetud? Tegelikult minu jaoks üks koht, miks seda tööd oli vaja, oligi see, et kuna nõukogu juures antud ülesanded täitev organ minu hinnangul ei olnud piisavalt oma tööd teinud – kui üldse, sest mina sealt igal juhul mingeid vastuseid ei saanud – ja see panigi häirekella tööle."

Võrklaev meenutas, et auditikomitee ülesanne on kontrollida finantsriske ja riskijuhtimist ning olla nõukogule nõuandev partner.

"Tõsi, ma kommenteerin seda varasema teadmise ja erikontrolli kajastuse pealt, aga ma arvan, kõigil tekivad need küsimused, et kui sellised asjad on tõesti saanud toimuda, siis miks ei ole nõukogu, miks ei ole nõukogu juures tegutsev auditikomitee neisse asjadesse sekkunud, võtnud kasutusele meetmeid ja neid asju juba parandama hakanud" küsis Võrklaev, kes on praegu riigikogu liige.

"Vähemalt ministri ajal mulle tundus, et põhiliselt hakkasid probleemid välja tulema ja neile hakati lahendusi otsima siis, kui sai valitud uus juhatuse esimees (Andrus Durejko sai Eesti Energia tegevjuhiks 2023. aastal – toim.) ja kui tema toimetama hakkas, käis, rääkis avatult probleemidest ja nendest lahendustest. Võib-olla muidu need polekski välja tulnud," tõdes Võrklaev.