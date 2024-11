Eesti Energia erikontroll tõi välja Enefit Poweri tööd ohustavad puudused

Erikontrolli läbi viinud advokaadibüroo Sorainen grupeeris avastatud puudused oma raportis kolme kategooriasse, millest kõige tõsisemate kategoorias on välja toodud Enefit Poweriga (EP) seotud rikkumised.

Sorainen tõi esimesena välja, et EP õlitehastes Enefit 140 ja Enefit 280 ületatakse jätkuvalt keskkonnakompleksloas (KKL) sätestatud saasteainete piirväärtuseid. Teisena nimetati, et ka EP elektrijaamades ületatakse jätkuvalt KKL-is lubatud saasteainete piirväärtuseid. Kolmandaks leiti, et EP juhatus on koostanud ja EE juhatuse liikmed EP ainuaktsionärina ka kinnitanud majandusaasta aruanded, mille tegevusaruanded sisaldavad ebaõigeid andmeid EP keskkonnaalaste auditite kohta.

Kahe esimese rikkumise tagajärgedena toob Sorainen esile, et nendega kaasneksid EP-le oht väärteomenetluse algatamiseks ja rahatrahvi määramiseks, märkimisväärne mainekahju ning kaebuste esitamise risk konkurentide ja keskkonnaorganisatsioonide poolt.

"KKL-iga lubatud saasteainete piirväärtuste ületamine võib EP-le kaasa tuua väärteomenetluse ning rahatrahvi kuni 400 000 eurot. Kuna KKL nõuete rikkumised on jätkuvad, ei saa välistada Enefit 140 ja 280 töö peatamist keskkonnaameti (KeA) otsusel ning sellega kaasnevat majandusliku kahju tekkimist. Samuti ei ole välistatud kriminaalmenetluse algatamise risk juhul, kui tuvastatakse ohu põhjustamine inimese elule või tervisele või olulise kahju ohu põhjustamine keskkonnale," rõhutas Sorainen oma raportis.

Samasugused ohud käivad ka saasteainete piirväärtusi ületavate elektrijaamade kohta ning nende töö peatamist KeA otsuse alusel. Kui Eesti elektrijaam ja Auvere elektrijaam peaks korraga seisma jääma, tekkiks ka majanduslik kahju, kuna õlitööstus ei saaks uttegaaside põletamise võimaluseta tootmist jätkata.

Auvere põlevkivitööstus. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kolmanda suurema rikkumise – ebaõige sisuga majandusaasta aruannete kinnitamine - näitab aga Sorianeni hinnangul, et EP tegevus ei vasta EE keskkonnapoliitikas sätestatud põhimõtetele ja antud lubadustele, sellega kaasneb maine-kahju oht ja võib kaasneda ka oht kaotada koostööpartnereid, kes hindavad keskkonnavastutustundlikku käitumist.

Neljapäeval sai avalikuks Eesti Energia AS-i ainuaktsionäri rahandusministeeriumi tellitud eriraport rikkumiste tuvastamiseks Eesti Energias. Erikontroll hõlmab perioodi 01.01.2020–31.12.2023.

Erikontrolli kaks peamist eesmärki oli selgitada välja, kas Eesti Energia AS-i ning selle kontserni kuuluvate Elektrilevi OÜ, Enefit AS-i ja Enefit Power AS-i juhtorganite tegevus siseauditites tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks parandustegevuste planeerimisel ja rakendamisel vastas korraliku ettevõtja hoolsusele ning hinnata juhtorganite selliste tegevuste ja otsuste mõju kontserni majandustulemustele ja finantsseisundile.

Analüüsi viisid koos läbi advokaadibüroo Sorainen OÜ ja Grant Thornton Baltic OÜ (GTB), kusjuures Sorainen koostas õigusliku analüüsi ning GTB finantsanalüüsi.

Ligi: tegeleme juba probleemidega

Rahandusminister Jürgen Ligi, kes on Eesti Energia üldkoosolek, ütles valitsuse pressikonverentsil erikontrolli tulemusi kommenteerides, et ministeeriumil on kontserni juhtkonnaga hea ja konstruktiivne koostöö puuduste likvideerimiseks.

Tema sõnul tuleb veel täiendavaid otsuseid teha ning Eesti Energia juhatus ja üldkoosolek on selleks ka valmis. Lisaks peab omapoolsed otsused tegema ka keskkonnaamet, rõhutas ta.

"Tegelikult on see ikkagi olukord, mida on jupp aega tagasi teadvustatud, kus enamiku probleemidega on juba tõhusalt tegeldud. Enefit Poweri juhatus on välja vahetatud, tuletistehingute süsteem, mis oli suur läbikukkumine, on ümbertegemisel ja tuletistehinguid enam ei tehta," rääkis Ligi.

Ta lisas, et tagasi on pööratud ka palju erimeelsusi põhjustanud Elektrilevi restruktureerimine.

Suurim pingutus tulevikus on Ligi sõnul heiteprobleem, mille juures tuleb otsustada, kas kõik investeeringud pikaajalise käsitluse juures on mõistlikud.

Uudis on täiendamisel.