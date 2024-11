Täismahus: Eesti Energia erikontrolli lõpparuanne

Kell 14.15 algaval pressikonverentsil tutvustavad raporti sisu rahandusministeeriumi kantsler ja erikontrolli komisjoni esimees Merike Saks, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko ning erikontrolli läbiviinud advokaadibüroo Sorainen partner Kadri Härginen.

Eelmine rahandusminister Mart Võrklaev teatas aprillis, et ainuaktsionäri esindaja otsusel viiakse Eesti Energias sel aastal läbi erikontroll, et anda hinnang energiakontserni senisele juhtimistegevusele.

Võrklaev ütles toona põhjenduseks, et Eesti Energia käekäiguga on olnud probleeme pikemat aega.

"Uue juhatuse poolt läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid. Meil on praeguse juhatusega igati konstruktiivne koostöö, arutasime olukorda põhjalikumalt ettevõtte juhi Andrus Durejkoga märtsi alguses, mil palusin probleemkohtadest ja olukorrast ülevaadet. Olles ära kuulanud kontserni juhid ja tulenevalt omanikuvastutusest, olen otsustanud algatada kontrolliprotsessi, et selgitada välja, kas senine juhtimistegevus vastab hoolsuskohustusele," rääkis eksminister kevadel.

Sestap soovis riik omanikuna selgust saada, kuidas praegune olukord on saanud tekkida – kas juhtimises on tehtud süsteemseid vigu ning kuivõrd kaasneb siin eelmise juhtkonna vastutus.

Kontrolli alla kuulus periood 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023.