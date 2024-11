Üks Ämari minikaitsetööstuspargi hankel osalenu plaanib tulemuse vaidlustada

Nitrotol toodab koostöös Eesti Arsenaliga kaitseväele külgmiine tähisega M-14. Siiani komplekteeriti miine välismaal. Kevadel, eeldatavasti aprillis peaks ettevõte alustama tööga Ämaris Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ajutisel tootmisalal. Detsembris valmib ala – kokku 9000 ruutmeetrit ja seitse laohoonet.

"Siis hakkab kogu tootmine Ämaris. Täna me oleme valmis saamas Ämaris ka taristut. Siis saab hakata toimetama ka Nitrotol, valmistama oma hooneid, ajutise iseloomuga tootmishooneid, neid siis ka seadmetega varustama," selgitas RKIK-i riigivara valdkonna juht Tambet Tõnisson.

Üks pakkujatest, Estonian Ammunition Plant kavatseb riigihanke tulemuse vaidlustada. Ettevõtte asutas aasta alguses Even Tudeberg, et ehitada üles erinevaid kaitsetööstustehaseid koostöös Itaalia laskemoonatootja Nicola Bandiniga. Tudeberg põhjendas vaidlustamist sellega, et hange oli laskemoonale, võitis aga miinide tootja.

"Me ei ole rahul sellega, et tegemist oli laskemoonatehase hankega, et Eesti riigis hakata laskemoona tootma. Ja selles valdkonnas meie olime ainuke pakkuja. /.../ Meil on praegu olemas üle 300 miljoni euro investeeritavat raha Eesti riiki, et luua siia kuni 1300 töökohta," rääkis Tudeberg.

Kaitseministeerium valmistab ette ka oma kaitsetööstusparki. Suure kaitsetööstuspargi jaoks on neli kohta kolmes maakonnas välja valitud. Tänavu veebruaris algatas valitsus kaitsetööstuspargi eriplaneeringu.

"Me kohe tuleme planeeringu avalikustamisega välja. Dokumendid on tegelikult juba väljas. Kahe nädala pärast, detsembri alguses toimuvad avalikud koosolekud kõigis kolmes omavalitsuses, kus meil planeeringualad on," ütles kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Kaitsetööstuspargis on kavas eelkõige laskemoona tootmine. Even Tudeberg ütles, et tema ettevõte kavatseb osaleda ka selles hankes.