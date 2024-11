Rainer Saks: Venemaa üritas taastada oma heidutuse veenvust

Saks nimetas Venemaa valikut meeleheitlikuks ja ei nõustunud väitega, et ICBM-i kasutamine näol on tegu uue etapiga sõjas.

"Kuhu see sõda enam Ukraina ja Venemaa vahel eskaleeruda saab?" küsis Saks.

Venemaa tuumarelva ei kasuta ja kogu tema armee on seotud Ukrainas, tõdes Saks.

"Venemaa president tahab luua muljet nagu Venemaa oleks valmis kasutama tuumarelva ja võimeline seda ka kohale viima," ütles Saks. Ta viitas lääne õhutõrjet kasutades alla tulistatud samuti tuumarelva kandmise võimekusega rakettide nagu Isakander ja Kinžall haavatavusele.

"Mida Putin desperaatselt rõhutab oma avalduses, et tegu on relvasüsteemiga, mida lääne õhutõrje ei suuda tõkestada," tõdes Saks.

"Olid tekkinud kahtlused," rääkis Saks. "Venemaa juhtidele ilmselt tundus, et nende strateegiline heidutus ei ole enam veenev."

Saks lisas, et tema hindab toimunut nii, et Putin soovis, et ICBM-i kasutamine näiks märgilisena, aga nii ei pruugi olla.

Venemaa kasutas neljapäeval Ukraina ründamiseks esmakordselt mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM). Ukraina tulistas kolmapäeval esimest korda Venemaa territooriumile Briti kaugmaarakette Storm Shadow.