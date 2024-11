Soome kaalub jalaväemiine keelavast Ottawa konventsioonist lahti ütlemist

Soome ei ühinenud esialgu Ottawa konventsiooniga, mis keelab jalaväemiinide kasutamise, varumise ja tootmise ning oli pikka aega ainus Euroopa Liidu riik, kus veel jalaväemiinid kasutusel. Seda tingis pikk, rohkem kui tuhande kilomeetrine maismaapiir Venemaaga.

Kuid 2011. aastal otsustas Soome pärast ägedaid poliitilisi vaidlusi siiski Ottawa konventsiooni allkirjastada.

Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallale tungis, ütlesid Soome endised kaitseväe juhid ja paljud teisedki otse, et maamiinidest loobumine oli viga. Nüüd, kui USA otsustas Ukrainale jalaväemiine anda, elavnes arutelu ka Soomes.

Soome kaitseväe juhataja Janne Jaakkola ütles MTV-le antud intervjuus, et Ottawa lepinguga ühinemine peegeldas oma aega, nüüd on aga julgeolekuolukord täielikult muutunud.

"See, et venelased kasutavad massiliselt jalaväge, on muutnud ka seda, kuidas tuleb sõjaks valmistuda. Mina ei arutaks ainuüksi jalaväemiinide kasutamist, vaid ka kõiki teisi, näiteks tehnoloogia arenguga kaasnevaid alternatiive," ütles Jaakkola.

Ta lisas, et Ottawa lepingust lahti ütlemine on siiski poliitikute otsustada.

Ka Soome Välispoliitika instituudi juht Hiski Haukkala ütles Soome ringhäälingus Yle, et jalaväemiiniste teemaline arutelu oleks vajalik.

"Arvestades Venemaa praegusi rünnakuid, nad on ilmselt pidanud võtma sõjatehnika asemel kasutusele sõdurid ja sel juhul on niisugused miinid muidugi äärmiselt tõhus relv, kui miinid on vastas, on see venelastele väga suur oht," ütles Haukkala.

Soome peaminister Petteri Orpo sõnas pühapäeval väljaandele Iltalehti antud intervjuus, et kaitseväe juhataja Jaakkola sõnu võetakse tõsiselt ning et jalaväemiinide küsimust arutatakse nii valitsuses, koos presidendiga kui ka parlamendis.

Orpo sõnul arutatakse miini-teemat põhjalikult ka seetõttu, et lähiaastatel on just maaväe arendamine kaitsejõudude prioriteet.

Endine kaitseminister Antti Kaikkonen ütles, et jalaväemiinid saab uuesti kasutusele võtta üsna kiiresti, sest nende valmistamine ei ole keeruline.

Yle andmetel on ka parlamendi kaitsekomisjonis jalaväemiinide teema põgusalt juba kõne all olnud, aga seda ei ole veel arutatud, kas kaitsevägi peaks jalaväemiinid uuesti kasutusele võtma. Selle aasta lõpuks valmib Soome valituse kaitseraport, mis paneb paika lähemate aastate kaitsehanked ja rahakasutuse. Parlament hakkab seda arutama kevadistungjärgul.