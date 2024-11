Bessenti ametisse nimetamine tõi kaasa dollari nõrgenemise

Donald Trump teatas, et valis rahandusministri kandidaadiks tuntud ärimehe Scott Bessenti ja investorid eeldavad, et järgmine president võtab tariifide kehtestamise suhtes veidi leebema hoiaku. Trumpi valik tõi kaasa ka dollari kursi languse.

USA dollar nõrgenes esmaspäeval teiste valuutade suhtes ja dollari indeks (DX) langes 0,5 protsenti. Euro tugevnes dollari suhtes 0,6 protsenti, vahendas Financial Times.

Trumpi valimisvõidu järel hakkas dollar tugevnema, kuna investorid muretsesid USA võimalike tariifide pärast. Hiljuti aga selgus, et USA rahandusministeeriumi juhtimise võtab üle Scott Bessent, kes toetab tariifide osas mõõdukamat lähenemisviisi.

Selle kuu alguses ütles Bessent telekanalile CNBC, et soovib tariife kehtestada järk-järgult, et leevendada nende mõju turgudele.

"See, et valitsuskabinetis on üks oluline liige, kes vaidleb kaubandusmaksude vastu, on turgude jaoks positiivne," ütles finantsfirma UBS Global Wealth Management peaökonomist Paul Donovan.

Ka teised analüütikud eeldavad, et Bessenti ametisse nimetamine on märk sellest, et Trump ei pruugi inflatsiooni kiirendava poliitikaga täiskäigul edasi minna. Investorid loodavad veel, et Bessent võib aidata piirata USA suurenevat eelarvepuudujääki.

Ka USA turud kerkisid ning börsiindeks S&P 500 kerkis 0,4 protsenti. Tokyo börsiindeks Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi tõusid 1,3 protsenti.

Mõned analüütikud siiski hoiatasid, et USA rahandusminister ei pane paika tariifide rakendamise strateegia täpsemaid üksikasju. Seega on endiselt võimalik, et Trump kehtestab kohe oma ametiaja alguses karmid tariifid.