Ukraina tulistas esimest korda Venemaa lennuvälja ATACMS-i rakettidega

Avatud allikatega töötavate analüütikute andmeid vahendanud Ukraina sõjandusuudiste veebiportaali Militarnyi andmeil tabasid Ukraina raketiväed ööl vastu esmaspäeva, 25. novembrit, ATACMS-rakettidega Venemaa taktikalise lennuväe baasi Kursk-Vostotšnõi.

Sündmuse kajastamisel näidati fotosid lennuvälja territooriumil toimunud plahvatustest, mille tekitasid kaks kobarmoonaga varustatud raketti M39.

Geolokatsiooni andmete kohaselt tabasid raketid lennukite, sealhulgas lahingulennukite seisuplatsi. Praegu pole teada, kas lennukid olid õhurünnaku ajal seal.

Footage shows ATACMS cluster munitions hitting Khalino airfield in the Kursk region. According to Russian sources, 8 ATACMS were launched overnight. Strikes reportedly also hit an S-400 position attempting to repel the attack. https://t.co/j0RvKbL9vE pic.twitter.com/s8uRRZSERz — NOELREPORTS (@NOELreports) November 25, 2024

Raketitabamust kinnitas ka üks Venemaa sõjaväeblogija, kellel on sidemed õhuväega. Ta väitis, et Ukraina lasi välja kaheksa raketti, millest Vene õhukaitse püüdis vastata seitsmele. See väljend tähendab aga, et tehti katse seitset raketti alla lasta, mitte aga seda, et need katsed oleks õnnestunud.

Valge Maja kinnitas Ukrainale antud luba tulistada Venemaa pihta ATACMS-rakette

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu strateegilise kommunikatsiooni koordinaator John Kirby kinnitas esmaspäeval toimunud briifingul, et Ukraina on saanud loa tulistada Venemaal asuvate sihtmärkide pihta USA päritolu rakette ATACMS.

Kirby sõnul muutis USA juhiseid ATACMS-rakettide kasutamise kohta, võimaldades ukrainlastel kasutada neid konkreetset tüüpi sihtmärkide tabamiseks.

"Praegu saavad nad kasutada ATACMS-e, et end kaitsta kohe, kui see on hädavajalik. Ja praegu toimub see arusaadavalt Kurski ümbruses, Kurski oblastis," rääkis Kirby.

Ta lisas, et jätab Ukraina kommenteerida ATACMS-i kasutamise ja sihtimisprotseduuride detailid ning selle, milleks nad neid kasutavad ja kui hästi neil läheb.

Kirby kommentaarid olid esimene ametlik kinnitus, et Ukraina sai loa kasutada USA rakette Venemaa vastu. Esimene teatatud ATACMS-i kasutamine Venemaal Brjanski oblastis tehti mitteametlikult eelmisel nädalal.

Pärast seda ähvardas Kremli liider Vladimir Putin lääneriike, kes lubasid Kiievil oma relvadega Venemaad lüüa, hoiatades vastulöökide eest.

Ühendkuningriik suurendas rakettide Storm Shadow tarneid Ukrainasse

Briti valitsus tarnis hiljuti Ukrainale täiendava partii tiibrakette Storm Shadow, teatas uudisteväljaanne Bloomberg teisipäeval anonüümsetele allikatele viidates.

"Asjaga kursis olevate inimeste sõnul toimetas Ühendkuningriigi valitsus hiljuti Ukrainale veel kümneid tiibrakette Storm Shadow," seisis teates, millele lisati, et sellest pole ametlikult teatatud.

Agentuur märkis, et need tarned tehti esimest korda peaminister Keir Starmeri ajal, kes lubas jätkuvalt Ukrainat selle sõjas Vene agressiooni vastu toetada. Raketid saadeti juba enne seda, kui USA ja Ühendkuningriik andsid hiljuti Ukrainale loa rünnata Venemaa territooriumil asuvaid sihtmärke.

Uute tarnete põhjuseks oli see, et Kiievis on kaugmaaraketid otsa saanud, ütlesid allikad.

G20 tippkohtumisel Brasiilias ütles Starmer, et tema valitsus kahekordistab oma toetust Ukrainale, kuid keeldus üksikasju avaldamast, meenutas Bloomberg.

Väljaanne märkis, et London ei ole öelnud, kui palju Storm Shadow rakette konflikti käigus Ukrainasse on saadetud.

Briti endine leiboristide liider Jeremy Corbyn nõudis hiljuti sotsiaalvõrgustikus X tehtud postituses, et tema erakonnakaaslane Starmer annaks parlamendile aru selle kohta, kas raketirünnakuid Venemaale sooritati ka Ühendkuningriigi tarnitud relvadega, ja ütleks Briti avalikkusele, kas see tähendab, et oleme nüüd sõjas tuumariigiga.

Umerov arutas liitlastega Ukraina relvajõudude kiireloomulisi vajadusi

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov arutas videokonverentsil Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriigi ja Poola kaitseministritega Ukraina relvajõudude kiireloomulisi vajadusi ja prioriteetseid abivaldkondi, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Liitlaste toetus muutub kiiremaks ja tõhusamaks. Ukraina kaitsjad peavad olema varustatud kõige vajalikuga Venemaa agressiooni lõpetamiseks," rõhutas Umerov.

Arutelu käigus vaatasid osalejad üle Ukraina kaitseväe kiireloomulised vajadused ja määrasid peamised toetusvaldkonnad.

"Loodame oma partneritele initsiatiivi meie brigaadide ja pataljonide varustamisel. Meil on juba edukas koostöö Prantsusmaaga, kes tagas ühe meie brigaadi väljaõppe ja varustas selle soomukitega," märkis kaitseminister.

Teine oluline toetusvaldkond on Ukraina õhutõrje tugevdamine talve eel.

Umerovi sõnul jätkab vaenlane katseid hävitada Ukraina kriitilist infrastruktuuri.

"Seetõttu vajame endiselt rohkem õhutõrjesüsteeme ja laskemoona," sõnas minister.

Tähtsuselt järgmine pakiline probleem on suurtükiväe laskemoon. Minister tänas Euroopa partnereid miljoni suurtükimürsu tarnimise eest, kuid märkis, et vaenlasega võrdse taseme saavutamiseks on vaja rohkem.

"Ukraina edendab koos liitlastega kodumaise kaitsetööstuse võimekust. Teeme ettepaneku, et vaba maailma riigid annaksid meile tehnoloogiaid ja sõlmiksid meie tööstusega strateegilised partnerlussuhted," rääkis Umerov.

Minister mainis, et Ukraina kavatseb 2022., 2023. ja 2024. aastal liitlasriikide antud abi üle vaadata. "Peame tuvastama, millised Ukraina toetamise mudelid on olnud kõige tõhusamad ja neid suurendama," sõnas minister.

"Ukraina on ühtlasi avatud ka uutele algatustele, mis aitavad kiiresti täita meie sõdurite vajadusi aastal 2025. Peame tegutsema vapralt ja ühtselt. Ainult nii saame saavutada õiglase ja kestva rahu Euroopas," lõpetas Umerov.

Ukrinformi andmetel eraldavad näiteks rahvusvahelise droonikoalitsiooni liikmed sel aastal Ukraina relvajõudude toetuseks 1,8 miljardit eurot.