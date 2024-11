ERR USA-s: Biden püüab veel paari kuuga sise- ja välispoliitikasse jälge jätta

Joe Bideni ametiaja lõpuni on jäänud vähem kui kaks kuud. Kas selle aja jooksul ongi riigipea ülesandeks vaid pühade tähistamine või võtab ta veel vastu ka kaalukamaid otsuseid?

"Ta on hõivatud sellega, et üritab kulutada kogu raha, mis talle on volitatud. Ta üritab siduda võimalikult palju lahtisi otsi, et anda Trumpi administratsioonile võimalikult vähe paindlikkust USA poliitika teistpidi pööramiseks," ütles George Masoni ülikooli politoloog Edward Rhodes.

Nii püüab ametist lahkuv Biden veel kiirkorras kindlustada oma jalajälge sisepoliitikas. Kuid mida tähendab Bideni ametiaja lõpp välispoliitikale, eelkõige Ukraina abistamisele?

"Mulle tundub, et praegu on administratsiooni fookus sellel, et Ukraina panna sõjaliselt võimalikult tugevasse positsiooni enne uue administratsiooni tulekut. Raske on prognoosida, kas järgneb veel mingeid suuri otsuseid nagu nägime viimase nädala jooksul," rääkis Eesti suursaatkonna kaitsenõunik Washingtonis Liis Mure.

Rhodesi hinnangul ei suuda Biden alles jäänud ametiaja jooksul Ukraina heaks suurt ära teha.

"Ilmselt mitte väga palju, sest peaaegu kõik, mida Biden teeb, on võimalik tagasi pöörata, kui Trumpi administratsioon asub ametisse," märkis politoloog.

Ekspertide hinnangul ei ole administratsiooni vahetusega Ukrainale antavas abis lähiajal pausi oodata, sest praegu vastu võetud abipaketid jõuavad Ukrainasse paljuski järgnevatel kuudel.

"Lisaks on praegusel administratsioonil oma ametiaja lõpuni kasutada ära veel ligi seitse miljardit USA dollarit, mis on kõik üsna suur abi ja see kõik tahetaksegi veel töösse panna just lähikuudel. Kindlasti üleöö abi lõppemist ei peaks olema. Küsimus on pigem USA sõjalise abi pikemaajalises tulevikus ja see sõltub juba uuest, Trumpi administratsioonist," rääkis Mure.

"Arvan, et võime olla väga ettevaatlikult optimistlikud, et me ei näe kohe drastilisi muutusi Ameerika välispoliitikas Euroopa suhtes, pigem näeme seda Hiina suunas," ütles Rhodes.

Vähem kui kahe kuu pärast ametist lahkuv Joe Biden annab võimu Donald Trumpile üle 20. jaanuaril.