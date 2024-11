Sõja 988. päev: Biden plaanib saata Ukrainale kuue miljardi eest relvastust

Oluline neljapäeval, 7. novembril kell 20.55:

- Politico: Biden saadab enne ametiaja lõppu Ukrainale kuue miljardi eest relvastust;

- Zelenski sõnul pidas ta Trumpiga suurepärase telefonivestluse;

- WSJ: Trumpi plaan sõja lõpetamiseks Ukrainas tähendaks järeleandmisi Kiievilt;

- Šoigu: Lääs peab Ukraina rahva hävingu vältimiseks kõnelusi alustama;

- Lõuna-Korea president ei välista Ukrainale relvade otsetarnimist;

- Kiievit öösel tabanud droonirünnakus said inimesed viga;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit.

Zelenski: Ukraina vajab piisavalt relvi, mitte toetust läbirääkimistel

Ukraina vajab piisavas koguses relvi, mitte toetust läbirääkimistel, ütles neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Tänan kõiki Ukraina ja meie rahva toetamise eest. Me kaitseme end mitte vene sõnade, vaid Venemaa rünnaku eest. Seetõttu vajame piisavalt relvi, mitte toetust läbirääkimistel. Kallistamised Putiniga ei aita. Mõni teist on kallistanud teda 20 aastat ja kõik läheb ainult hullemaks. Ta mõtleb ainult sõdadele ja ei muutu. Ainult surve suudab teda ohjeldada," pöördus Zelenski Budapestis toimuva Euroopa poliitilise kogukonna tippkohtumise poole.

Presidendi sõnul on Ukraina üles ehitanud selge diplomaatilise süsteemi, mis võib tõugata Venemaad õiglase rahu poole.

"Enamik siin esindatud riike on liitunud selle tööga tõhusa diplomaatia nimel. Temaatilistel konverentsidel on rahuvalemi iga punkt juba läbi arutatud. Tuumajulgeolek, toiduga kindlustatus, energeetika, vangide ja küüditatute tagasisaatmine Ukrainasse ning rahvusvahelise õiguse täielik järgimine ja palju muud. Peame Venemaad selle poole suruma," rõhutas Zelenski.

Zelenski lisas, et õiglane maailm oleks Ukraina ja Euroopa ühine võit.

"Võiduplaan on teie laual, seetõttu tegi Ukraina esimesena ettepaneku muuta meie üldist strateegiat, et saavutada – ja võimalikult kiiresti – õiglane rahu," märkis Ukraina riigipea.

Politico: Biden saadab enne ametiaja lõppu Ukrainale kuue miljardi eest relvastust

USA ametist lahkuva presidendi Joe Bideni administratsioon kavatseb enne järgmiseks riigipeaks valitud Donald Trumpi ametisseastumist kasutada ära kõik kuus miljardit dollarit, mis on eraldatud Ukrainale sõjalise abi andmiseks, kirjutas väljaanne Politico.

Bideni administratsioon kavatseb kogu Ukrainale sõjaliseks abiks eraldatud rahajäägi ära kasutada Donald Trumpi ametisseastumise päevaks 20. jaanuaril 2025, väitis leht viidates sellele, et Trump on olnud Ukraina abistamise suhtes kahtlev ning pole öelnud, et soovib sõjas Ukraina võitu.

Politico selgitas, et USA 2024. eelarveaasta lõpu seisuga 30. septembril oli valitsusel üle kuue miljardi dollari vaba raha, mis oli ette nähtud Ukrainale sõjaliseks abiks.

Politico sõnul on Bideni administratsiooni käsutuses praegu 4,3 miljardit dollarit, et hankida relvi USA armee varudest, mis seejärel asendatakse, ja veel 2,1 miljardit dollarit USA kaitseettevõtetega sõlmitud lepingute alusel relvade ostmiseks.

Kahele Valge Maja anonüümsele ametnikule viidanud Politico teatel töötab administratsioon nüüd selle nimel, et need vahendid võimalikult kiiresti kasutusele võtta, et tagada Ukrainale piisavalt relvastust, et Venemaa pealetungile vastu seista ka siis, kui Trump keeldub abi saatmast.

Politico allikad juhivad aga tähelepanu sellele, et USA eraldatud relvade saatmiseks Ukrainasse kulub tavaliselt kuid, mistõttu lähinädalatel välja kuulutatud abipaketid ei jõua tõenäoliselt täies mahus kohale enne 2025. aasta jaanuari lõppu, mil Trump võib relvasaadetised peatada.

Teine probleem on Politico allikate sõnul piisava koguse relvastuse puudumine USA armee varudes. Kuigi kulud kaetakse eraldatud kuuest miljardist dollarist, võib nende asendamine võtta kaua aega.

Trump andis valimiskampaania ajal mõista, et 5. novembri võidu korral kärbib või vähendab drastiliselt sõjalist abi Ukrainale. Samuti keeldus ta ütlemast, et soovib, et Ukraina sõja võidaks.

Zelenski sõnul pidas ta Trumpiga suurepärase telefonivestluse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et õnnitles telefonivestluses USA järgmiseks presidendiks valitud Donald Trumpi valimisvõidu puhul ning lisas, et toimunud kõne möödus suurepäraselt.

"Pidasime president Trumpiga suurepärast telefonivestluse. Õnnitlesin teda ajaloolise ja ülekaaluka võidu puhul, mille tegi võimalikuks tema muljetavaldav kampaania. [Ta] tunnustas oma perekonda ja meeskonda suurepärase töö eest," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Zelenski sõnul leppisid kaks liidrit kokku tiheda dialoogi pidamises ja koostöö arendamises.

"USA tugev ja vankumatu liidriroll on maailma ja õiglase rahu jaoks eluliselt tähtis," rõhutas Zelenski.

"Üldiselt oli meile Ukrainas ja kogu Euroopale äärmiselt oluline kuulda USA tollase 45. presidendi (Trump eelmisel ametiajal – toim.) sõnu rahust tugevuse kaudu. Ja kui sellest saab ka USA 47. presidendi poliitiline põhimõte, siis saavad Ameerika ja kogu maailm sellest kahtlemata kasu. Mitte ilmaasjata ei mainita tänapäeval nii sageli (USA kunagist presidenti – toim.) Ronald Reaganit – inimesed tahavad kindlust, tahavad vabadust, normaalset elu. Ja meie jaoks tähendab see sellist elu, mis on vaba Venemaa agressioonist, tugeva Ameerikaga, tugeva Ukrainaga, tugevate liitlastega. Sel aastal oleme president Trumpiga juba rääkinud nii juulis telefoni teel kui ka silmast silma kohtumisel septembris ning need olid head vestlused," märkis Zelenski.

Ukraina president lisas, et tal on Trumpiga pidev suhtlus meeskondade tasandil.

"Hindame USA toetust. Rääkisime kõigist võiduplaani punktidest. Kohtumisel New Yorgis, samuti koosolekutel Washingtonis – kongressis ja Valges Majas. Kaitse, majanduse ja sõjajärgse tuleviku osas on meil potentsiaali tihedamaks koostööks. See teebki Ukraina, Ameerika ja kogu vaba maailma edukamaks," rõhutas Zelenski.

Kiiev: öösel tulistati 106 droonist alla 48, 25 läks kaduma

Ukraina õhujõud teatasid Telegramis, et ööl vastu neljapäeva tulistati 106 ründedroonist, mille Vene vägi Ukraina kohale saatis, alla 74 ning veel 25 läks riigi eri piirkondades kaduma.

WSJ: Trumpi plaan sõja lõpetamiseks Ukrainas tähendaks järeleandmisi Kiievilt

Ameerika Ühendriikide järgmiseks presidendiks valitud Donald Trump on lubanud sõja Ukrainas kiiresti lõpetada, kuid ei ole avanud, kuidas ta seda teeks. USA väljaanne The Wall Street Journal kirjeldas mõnda võimalikku varianti, mis aga kõik nõuaks Ukrainalt järeleandmiste tegemist Venemaale.

Trump ründas valimiskampaania ajal praeguse presidendi Joe Bideni suhtumist Ukrainasse, hoiatades, et see muudab tõenäolisemaks Kolmanda maailmasõja puhkemise ja leides, et Kiiev on Ühendriike püganud, saades sellelt miljardite dollarite väärtuses tasuta relvi. Trump on väitnud, et suudab konflikti kiiresti lahendada, tuues mõlemad pooled läbirääkimistelaua taha, kuid ei ole avaldanud, kuidas ta seda teeks, kommenteeris WSJ.

"Ma ei saa teile neid plaane anda, sest kui ma need avalikustan, ei saa ma neid kasutada," ütles Trump valimiskampaania ajal.

Tegelikult pole Trump konkreetse rahuplaani osas otsust teinud, ütlesid tema liitlased, sealhulgas ka seda, kuidas ta veendaks Venemaa režiimijuhti Vladimir Putinit ja Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit ühe laua taha istuma ja läbirääkimisi pidama. Kuigi tema nõustajad on ideid pakkunud, teeb otsuse Trump ise, konsulteerides ainult oma lähimate abidega, kuidas käsitleda tundlikke, suure diplomaatia küsimus, rõhutasid nad.

Šoigu: Lääs peab Ukraina rahva hävingu vältimiseks kõnelusi alustama

Läänel on valida, kas alustada Moskvaga Ukraina asjus kõnelusi või jätkata sealse elanikkonna hävitamist, ütles Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Sergei Šoigu.

"Nüüd, kui olukord lahinguväljal ei ole Kiievi kasuks, seisab lääs valiku ees: kas jätkata (Kiievi) rahastamist ja Ukraina elanike hävitamist või tunnistada tekkinud reaalsust ja alustada läbirääkimisi," ütles endine Vene kaitseminister Šoigu neljapäeval endiste Nõukogude riikide sõjalise liidu kohtumisel.

Lõuna-Korea president ei välista Ukrainale relvade otsetarnimist

Lõuna-Korea, mis on suur relvaeksportija, andis neljapäeval märku, et ei välista relvade tarnimist otse Ukrainale.

Sellest teatanud president Yoon Suk-yeol viitas Souli meelemuutuse põhjusena Põhja-Korea sõdurte saatmisest appi Venemaale selle sõja Ukraina vastu.

"Nüüd, olenevalt Põhja-Korea kaasatuse tasemest, kohandame järk-järgult oma toetusstrateegiat etappide kaupa. See tähendab, et me ei välista võimalust tarnida relvi," ütles Yoon pressikonverentsil.

Lõuna-Korea on seni keeldunud otse Ukrainale relvastust saatmas.

Droonirünnakus Kiievile said inimesed viga

Kiievi neljas rajoonis registreeriti vaenlase droonirusude allakukkumisi ning need põhjustasid põlenguid ja varakahjusid, teatas Ukraina pealinna sõjaväeadministratsioon neljapäeva hommikul.

"Vene droonirünnaku tulemusena Kiievis registreeriti neljas linnaosas rusude allakukkumine," seisab avalduses.

Holosijivski linnaosas sai pihta elumaja korter ning üks inimene pöördus seetõttu arsti poole.

Solomjanski rajoonis puhkes tulekahju ettevõtte territooriumil asuvas 600 ruutmeetri suuruses laohoones ning teave ohvrite kohta on selgitamisel.

Samuti teatati droonirusude langemisest meditsiinikeskuse territooriumile.

Unianile laekunud andmete kohaselt langes droonirususid viide Ukraina pealinna linnaossa.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 704 300 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 9224 (+10;

- jalaväe lahingumasinad 18 612 (+20);

- suurtükisüsteemid 20 194 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1245 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 996 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 408 (+42);

- tiibraketid 2631 (+2);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 411 (+78);

- eritehnika 3596 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.