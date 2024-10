WSJ: USA hakkab Ukraina F-16 kursustel keskenduma noorematele pilootidele

Suunamuutus on tingitud kogenud Ukraina pilootide nappusest, keda oleks võimalik lahinguväljalt ära tuua ning kel oleks ka vajalik inglise keele oskus, ütlesid USA ametnikud. Väidetavalt oleksid nooremad kadetid ka läänelikule õppele rohkem avatud.

Lääneriikides toimuv pilootide koolitusprogramm langes tähelepanu alla augustis, kui kukkus alla Ukrainale saadetud F-16 hävituslennuk. Juhtum toimus esimesel päeval, kui Ukraina hävitajat lahingus kasutas.

Esialgse info kohaselt ei tulistatud lennukit vaenlase poolt alla, vaid tegemist oli õnnetusega. Hukkunud piloot oli värskelt väljaõppe lõpetanud.

Arvatav õnnetus tekitas küsimusi, kas piloodid läbisid kursuse kiirustades ega oma piisavat ettevalmistust lahingus osalemiseks.

Ukraina vajab meeleheitlikult täiendavaid F-16 lennukeid ja piloote, et tugevdada oma õhutõrjet, mis on Venemaa õhurünnakute tõttu üle koormatud.

Viimase aasta jooksul on USA ja rahvusvahelised partnerid koolitanud väikese arvu Ukraina piloote kolmes kohas: USA õhuväebaasis Arizonas, Taani õhuväebaasis Skrydstrupis – mille väljaõppeprogramm hiljuti lõpetati, kuna Taani õhujõud läksid üle F-35 tüübile – ja Rumeenias Fetești väljaõppekeskuses Rumeenias.

Seni on kursused läbinud kümmekond pilooti, ​​kellest 11 lendab nüüd Ukrainas.

Ukraina F-16 eskadrill, mis koosneks 20 lennukist ja 40 piloodist, oleks lahinguvalmis kõige varasemalt järgmise aasta kevadeks või suveks. Valmisoleku aega ei mõjuta otsus noorematele pilootidele keskenduda, märkis programmi tundev inimene.

Esmastel F-16 väljaõppes osalenud Ukraina pilootidel oli aastaid kogemusi Nõukogude reaktiivhävitajatega. Kui kogenud piloodid võivad baaskursuse vahele jätta, peavad algajad enne Arizonas ja Rumeenias kursusele siirdumist veetma ühe aasta Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal lendamist õppides.

"Mõned on olnud kogenud piloodid, me võtame endiselt vastu rohkem kogenud piloote. Kuid on ka neid, kellel pole sellist piloodikoolitust ja kogemusi," ütles Pentagoni kõrge ametnik.

Võrreldes teiste riikide pilootidega, on Ukraina kursus väga kiire. Näitaks USA pilootide jaoks kestab F-16 koolitus umbes kaks aastat. Baaskoolituse läbimine võtab aega üheksa kuud kuni aasta, millele järgneb neli kuni kuus kuud valitud lennukiga lendamist ja täiendavad neli kuni kuus kuud operatiivüksuse protseduuride õppimist.

Ka pärast väljaõppe lõppu lendavad lääne piloodid tavaliselt kuude kaupa õppustel ja koos oma üksustega enne kui nad missioonidele siirduvad.

Ukraina F-16 piloodid on seevastu liikunud väljaõppelt otse lahinguväljale, ilma et nad oleks omandanud piisavalt pika aja vältel kogemusi, mis on üldiselt nõutavad lennuki optimaalseks kasutamiseks.

USA kiirendas Ukraina kogenud pilootide väljaõpet olenevalt kogemusest kuue kuni üheksa kuuni, keskendudes konkreetsetele tegevustele, millega piloodid sõjas silmitsi seisavad, eelkõige õhutõrjele.

Ukraina ametnikud on kuid väitnud, et kiirendatud koolitus on vajalik nende riiki ähvardava eksistentsiaalse ohu tõttu. Nad väidavad, et vajavad pilootide võimalikult kiiret väljaõpet ja on nõudnud, et USA avaks programmis täiendavaid kohti.

Samas on USA ametnike sõnul Ukraina õpilastel olnud probleeme nii õppekava kui ka inglise keele oskusega. Ameerika instruktorid leidsid ka, et mõned Ukraina piloodid – kel oli kogemus Nõukogude MiG hävitajatega lendamisel ja kes olid äsja teeninud sõjatsoonis – olid Ameerika väljaõppemeetodite suhtes tõrksad.

See dünaamika peegeldab pinget NATO instruktorite vahel, kellel on kindel tegevusviis, ja ukrainlaste vahel, kes seisavad sõjas silmitsi otseste vajadustega ja kellel on sageli rohkem lahinguväljakogemusi kui nende lääne koolitajatel.

Paljud Ukraina piloodid nägid vaeva ka ingliskeelsete F-16 treeningjuhendite mõistmisega. Mõned piloodid, kes alustasid kursust Taanis, kukkusid programmis läbi, ütles lääne ametnik.

Kaheksa kadetti, kes õppisid eelmisel aastal Prantsusmaal reaktiivlennuk Alpha Jetsil põhilisi lennuoskusi, alustasid eelmisel kuul Rumeenias F-16-l treenimist. Veel kaheksa, kõik kogenud hävitajapilooti, ​​lõpetavad praegu Arizonas F-16 koolitust ja jõuavad Ukrainasse järgmise aasta alguses, avaldas allikas.

Samuti läbivad Ukraina piloodid veel baaskoolitusi Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Ukraina tungival nõudmisel teatas USA president Joe Biden eelmisel kuul, et USA suurendab programmis olevate kohtade arvu 12 kohalt 18-le. Suurendamine toimub Pentagoni pressiesindaja sõnul järgmisel aastal.