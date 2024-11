Neljapäev on sombune

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves ja udune. Kohati sajab ka vihma. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Siin-seal sajab vihma ja paiguti püsib udu. Lõunakaare tuul on nõrk, vaid rannikul on ennelõunal puhanguid 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.

Reede päeva hoiab kõrgrõhuala serv suurema sajuta, sooja on kuni 5 kraadi. Öö on 0 kraadi lähedane.

Laupäevaks kandub madalrõhkkonna servast Eestisse vihma, sekka lörtsi. Edelatuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on enamasti plussis, kagunurgas võib paar kraadi alla 0 kraadi langeda, päev tuleb kuni 7 plusskraadiga.

Pühapäeval puhub jõuline edelatuul. Kohati sajab veidi vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on ööl kui ka päeval plusspoolel.

Esmaspäev on pisut jahedam ja sajuta, aga ikka jõulise tuulega.