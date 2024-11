Poola tahab Vene ohu tõttu käivitada patrullmissiooni Läänemere kaitseks

Poola peaminister Donald Tusk ütles kolmapäeval, et tahab käivitada mereväe patrullmissiooni, et kaitsta Läänemerd Venemaalt tulevate ohtude eest.

Tusk avaldas oma plaani enne Põhjamaade ja Balti riikide tippkohtumist, mis toimub Rootsis. Tusk ütles Varssavis ajakirjanikele, et tema välja käidud algatus oleks "Läänemere ääres asuvate riikide ühine ettevõtmine, mis tunnetavad Venemaa ohtu samamoodi".

"Kui Euroopa on ühtne, siis Venemaa on Euroopa suhtes tehnoloogiline, finants- ja majanduslik kääbus. Kuid kui Euroopa on killustatud, kujutab Venemaa igale Euroopa riigile ohtu," ütles Tusk.

Tuski ettepanek tuli pärast seda, kui eelmisel nädalal läks katki Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel. Samal nädalal selgus, et ka Rootsi ja Leedu vaheline kaabel sai kahjustada.

Merekaablite purunemise võimalikuks osaliseks peetakse nüüd Hiina kaubalaeva Yi Peng 3, sest see liikus kahjustuse tuvastamise hetkel mõlema kaabli läheduses. Yi Peng 3 pidi oma teekonna peatama eelmise nädala teisipäeval pärast seda, kui Taani laevad olid seda pikka aega jälginud. Hiina

Eelmise aasta oktoobris kahjustas Hiina laeva ankur Balticconnectori gaasitoru. Pekingi väitel oli tegemist õnnetusega.