Keskerakond Euroopa Parlamendis fraktsiooni leidmisega ei kiirusta

"See ei ole mingi probleem, mida oleks vaja lahendada. Sellega ei ole kiire, see ei ole obligatoorne. Me võtame aega selleks, et rahulikult vaadata, mis see valik on ja loomulikult kohtuda erinevate Euroopa poliitperedega," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Siis tekib ülevaade, siis tekib mingi ettepanek, siis selle vaatab läbi volikogu, siis midagi otsustab volikogu ja siis peab kinnitama kongress," lisas ta.

Keskerakonna volikogu otsustas septembrikuus lahkuda europarlamendi ALDE fraktsioonist. Seejärel küttis kirgi võimalik Keskerakonna ühinemine konservatiivse ECR-i fraktsiooniga, kuhu praegu kuulub saadikuna Jaak Madison.

Sellele olid vastu Jana Toom, kes praegu kuulub fraktsiooni Renew ja ka Euroopa Komisjoni lahkuva koosseisu energeetikavolinik ning Keskerakonna üks kunagisi juhtpoliitikuid Kadri Simson, kes ECR-iga ühinedes lubas Keskerakonnast välja astuda.

ERR küsis Kõlvartilt, kas erakonnaliikmete vastuseis on pannud kaaluma ECR-i kõrval ka tõsisemalt teisi variante.

"Meil ei olnud konkreetset plaani. Meil oli väga kindel arusaam, et ALDE-ga me koostööd ei saa jätkata. Aga nüüd uut valikut kiirustades me kindlasti ei hakka tegema. Selleks ei ole mingit vajadust. Täna ma ei välistaks kõiki võimalikke adekvaatseid variante, aga mis suunas me hakkame liikuma, sõltub ikkagi erakonna otsusest ja me soovime seda arutada laiemas ringis," vastas Kõlvart.

Erakond võib Kõlvarti sõnul otsuseni jõuda millalgi järgmise aasta jooksul.

"Põhikirja alusel on kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kongressi otsus. Volikogu otsus võib tekkida varem. Ja siis kongressi otsus kindlasti hiljem. Aga kiiret sellega ei ole," ütles Kõlvart veel.