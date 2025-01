Toom: europarlamendis jääb saadikupuutumatus võtmata vaid erandjuhtudel

Jana Toom rääkis ERR-ile, et Euroopa Parlamendi õiguskomisjon ootab Belgia politseilt ametlikku taotlust europarlamendi liikmelt Jaak Madisonilt puutumatuse võtmiseks. Toom märkis samas, et Belgia asjaajamise tempot arvestades võib politseilt komisjoni taotlus tulla isegi alles poole aasta jooksul.

Taotluse saamise järel langetab komisjon otsuse, milleni võib omakorda aega minna paar kuud. Toomi sõnul on Madisonil võimalus end komisjoni ees enne otsuse tegemist kaitsta.

Kuigi puutumatuse võtmise üle hääletab lõpuks parlamendi täiskogu, siis seda tehakse ikkagi õiguskomisjoni otsuse järgi.

"Sest kõik on konfidentsiaalne ja me ei saa kuskile minna jagama, mida me lugesime, mida me teame. Nii et parlament või siis täiskogu ikkagi arvestab reeglina meie arvamusega, sest nendel pole seda infot, mis on õiguskomisjoni liikmetel," selgitas Toom.

Toomi sõnul on puutumatuse võtmine aga üsna kindel.

"Tavaliselt puutumatus võetakse ära. See on väga erandjuhtudel, kui seda ei võeta ära. Ja tavaliselt inimesed ise ka seda toetavad, et neilt võetaks puutumatust, sest siis on kergem õigusselgust saavutada," selgitas ta.

Toom ütles, et ta usub süütuse presumptsiooni ning on Madisoni kohta esitatud väiteid lugenud ainult meediast. Siiski toetab ta puutumatuse võtmist selleks, et oleks lihtsam vajalikke uurimistoiminguid läbi viia. "Ma tean, et seda toetab ka Jaak ise," lisas ta.

Toom kinnitas, et saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda automaatselt, et Madison kaotab koha Euroopa Parlamendis.

"See tähendab seda, et selle inimese suhtes saavad uurijad niimoodi toimetada nagu iga tavainimese suhtes. Näiteks mul on saadikupuutumatus, keegi ei saa vaadata, mis mul on telefonis, keegi ei saa otsida läbi minu kabinetti, mida kõike veel. Minu kohta ei saa kuskilt infot, mind kaitseb puutumatus. Selleks ongi vaja see ära võtta, et kui on tõsised süüdistused, ikkagi saada aru, kes räägib tõtt," selgitas poliitik.