Trump valis FBI uueks juhiks Kash Pateli

Presidendiks valitud Donald Trump ütles laupäeval, et kavatseb FBI juhiks nimetada talle lojaalse Kash Pateli, mis tähendab, et praegune juht Christopher Wray peab lahkuma enne oma ametiaja lõppu.

Pateli valimine, mis võib järgmisel aastal senatis seista silmitsi keerulise võitlusega, tähistab algust Trumpi soovile raputada agentuuri, millega ta on pidevalt võidelnud.

Patel on öelnud, et vallandab ameti kõrged juhid ja võtab vastutusele agendid, kes tema hinnangul kuritarvitasid oma võimu, osana kaugeleulatuvast plaanist agentuuri suurust ja võimu vähendada.

"Mul on hea meel teatada, et Kashyap "Kash" Patel on Föderaalse Juurdlusbüroo järgmine juht. Kash on hiilgav advokaat, uurija ja "Ameerika ennekõike" võitleja, kes on pühendanud oma karjääri korruptsiooni paljastamisele, õigluse ja Ameerika rahva kaitsmisele," kirjutas Trump laupäeva õhtul sotsiaalmeediakanalis Truth.

Wrayl on 10-aastase ametiaja lõpuni jäänud kolm aastat ja vaba ametikoha loomiseks peaks ta ametist lahkuma või vallandatama.

Trump nimetas Wray FBI juhi kandidaadiks 2017. aastal pärast James Comey vallandamist, aga nende suhted läksid hapuks juba enne Trumpi ametist lahkumist.

Trumpi suhtumine FBI-sse halvenes veelgi pärast seda, kui tema Mar-a-Lago kuurort 2022. aasta augustis läbi otsiti ja talle esitati süüdistus salastatud dokumentide väidetava säilitamise eest.

"FBI mehed ja naised jätkavad iga päev tööd, et kaitsta ameeriklasi kasvava hulga ohtude eest," ütles FBI avalduses CNN-ile. "Wray keskendub endiselt FBI meestele ja naistele, inimestele, kellega koos tööd teeme, ja inimestele, kelle heaks tööd teeme."