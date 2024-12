Justiitsministeerium saab lausa kaks digivaldkonna asekantslerit

Kui varem oli digiarengu asekantsleri ametikoht majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM), siis ülesannete ümberjagamisega liigutati digivaldkond justiitsministeeriumi alla. Seetõttu tegi majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo oktoobris ettepaneku lõpetada mitmel korral luhtunud digiarengu asekantsleri konkurss.

Justiitsminister Liisa Pakosta ütles juba septembris, et digiarengu asekantsleri ametikoht võib sellisel kujul üldse kaduda ning et eesmärgiks on juhtide arvu vähendamine.

Nüüd on justiitsministeerium aga konkursiga otsimas lausa kahte digivaldkonna asekantslerit: digiriigi asekantslerit ning digitaristu ja küberturvalisuse asekantslerit. See tõstaks justiitsministeeriumis asekantslerite arvu neljalt kuuele.

Pakosta ütles ERR-ile, et kaks asekantslerit tuleb küll juurde, kuid ära kaovad selle valdkonna osakonnajuhtide ametikohad. MKM-is on praegu digiarengu valdkonna all kolm osakonda, igaühel oma juht.

"Osakonna juhataja ametikohad kaovad ära ehk et asekantsler hakkab täitma osakonna juhataja ametikohta," lausus Pakosta, kelle sõnul jääbki sellega tippjuhikohti vähemaks, nagu plaanitud.

Pakosta ei osanud siiski öelda, kas ära kaovad kõigi osakondade juhid, sest struktuurimuudatuse peab kinnitama valitsus.

Kaks väga erinevat asekantslerit

Põhjus, et otsitakse kaht digivaldkonna asekantslerit, kellest üks on digitaristu ja küberturvalisuse asekantsler, peitub Pakosta sõnul praeguses geopoliitilises olukorras ja Eesti jaoks kõige tähtsamates ülesannetes.

"Meil on rohkem vaja tähelepanu nii küberturvalisusele kui ka kogu digitaristule. Vast kellelegi pole jäänud märkamata probleemid merealuste kaablitega. Lisaks väljakutsed teenuste pilve kolimisega ja nii edasi – kõik see vajab enneolematult palju tähelepanu ja selle tõttu oli õigustatud, et küberturvalisuse ja digitaristuga tegeleb eraldi asekantsler, et see ei kaoks kuskile teiste teemade alla ära," lausus Pakosta.

Pakosta sõnul on Eestis nõutavate oskustega inimesed olemas.

"Meil on väga palju väga häid spetsialiste, aga sinna kohale otsime tehnilise haridusega inimest, kellel on varasem töökogemus ka erasektorist ja avalikust sektorist just küberturvalisuse, side valdkonnast," ütles minister.

Teine ehk digiriigi asekantsler peaks olema hoopis teistsuguste omadustega, lausus Pakosta.

"Sinna me ootame piltlikult öeldes head müügimeest. Digiriigi asekantsleri roll on rohkem Eestit tutvustada, innovatsiooni tagant lükata, leida täiesti uusi lahendusi, mida senimaani polegi veel kuskil kasutatud, olla selline innovatsioonivedur," kirjeldas Pakosta.

Veel sel nädalal koguneb riigikantselei kõrgemate ametiisikute valimise komisjon, kes kuulutab välja kahe asekantsleri konkursi.

"Ma väga loodan, et see konkurss läheb kiiresti ja edukalt, sellisel juhul on tööle asumine järgmise aasta alguses. Tavaliselt on kuulutus väljas mõned nädalad, siis on konkursi läbiviimine ja siis loodetavasti õnnelik lõppfaas," ütles Pakosta.