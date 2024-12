Eesti idapiiri maismaaosa on 80 protsendi ulatuses kaitsetara saanud

Idapiiri väljaehitustööde eelarve on ligi 156 miljonit eurot, lisaks sellele on valitsus piiritaristu jaoks täiendavalt eraldanud 2,7 miljonit ja droonivõime arendamiseks 12,5 miljonit eurot.

"Maismaapiiril oleme tänaseks jõudnud etappi, kus meil ehitustööd suures osas maismaapiirist, ca 60 km ulatuses, on lõppenud ja ülejäänud maismaapiir on jätkuvalt töös," rääkis politsei- ja piirivalveameti idapiiri väljaehitamise projektijuht Merle Tikk.

Tiku sõnul käib praegu ühel piirilõigul aktiivne ehitustegevus. "Tegemist on ca 26 km pikkuse piirilõiguga, kuhu rajatakse nii juurdepääsuteid, patrullteed, paigaldatakse aeda ja rajatakse ka seirepositsioonid ja loodame, et lähiajal saavad jätkuda ehitustööd ka teises maismaa piirlõigus, kus just novembrikuu lõpus ehitaja andis üle esimese etapi tööd."

PPA loodab lähiajal sõlmida lepingu, et jätkata kevadel teise etapi töödega, et ka sinna saaks rajatud patrulltee ja osaliselt veel juurdepääsuteid, aed on seal juba paigas. Samuti tuleb sinna toetav taristu video- ja seiretehnika paigaldamiseks.

Kui naaberriigid on piiriehituse kiirendamiseks võtnud kasutusele eriregulatsioone, siis Eestis toimub piiriehitus vastavalt sellele, kuidas seadus ette näeb, lisas Tikk.

"Meie lähtume selgelt riigihangete seadustest, erandeid mitte kohaldades, täpselt nii, nagu seadus seda ette näeb. Seetõttu võtab see lihtsalt aega. Ja teine komponent, miks meil aega läheb, on see, et me ehitame seda taristut hästi kompleksselt, võttes kõik vajadusi arvesse ja tehes seda korraga," selgitas Tikk.