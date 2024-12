Sergei Lavrov osaleb EL-i riigis Maltal OSCE tippkohtumisel

Poola välisminister Radoslaw Sikorski ütles, et tema ei istu OSCE tippkohtumisel Lavroviga ühe laua taha, sest too tuleb sinna valetama.

"Härra Lavrov tuleb siia valetama Venemaa sissetungi kohta ja selle kohta, mida Venemaa Ukrainas teeb. Ja ma ei kavatse neid valesid kuulata," ütles Sikorski kohtumisele saabudes.

Lavrov, kellele Euroopa Liit on sanktsioonid kehtestanud, külastas EL-i viimati detsembris 2021, kui ta käis Stockholmis samuti OSCE tippkohtumisel, teatas Vene meedia.

Maltal istus ta avaplenaaristungil San Marino ja Rumeenia esindaja vahel, tema Ukraina kolleeg samal pool lauda kümmekond kohta kaugemal.

OSCE loodi 1975. aastal külma sõja ajal Ida ja Lääne pingete maandamiseks. Praegu on organisatsioonil 57 liiget Türgist Mongooliani, teiste seas Suurbritannia, Kanada ja USA.

OSCE aitab koordineerida liikmesriikide tegevust inimõiguste ja relvastuskontrolli vallas, kuid Moskva süüdistab seda viimasel ajal aluspõhimõtetest taganemises.

Eelmisel OSCE ministrite kohtumisel möödunud aastal Põhja-Makedoonias väitis Lavrov, et OSCE-st on saanud NATO ja EL-i "ripats".

Seekordse kohtumise võõrustaja Malta välisminister Ian Borg avas istungi, nõudes Venemaalt Ukrainast lahkumist. "Viimase aja eskalatsioon ja rünnakud peavad otsekohe lõppema, et sillutada teed diplomaatilisele protsessile, sellisele, mis viiks kõikehõlmava, õiglase ja kestva rahuni," ütles ta.

Ukraina on nõudnud Venemaa OSCE-st väljaheitmist ja ta boikoteeris mullust Skopje kohtumist Lavrovi osavõtu tõttu.

2022. aasta OSCE kohtumise korraldajamaa Poola ei lubanud Lavrovil osaleda ning Sikorski väljendas ka seekord kummastust, miks Moskval lubatakse endiselt OSCE-s olla.

Malta pressiesindaja ütles kolmapäeval AFP-le, et ehkki Lavrovi varad EL-is on külmutatud, ei ole tal reisikeeldu ning ta kutsuti osalema, et "hoida mõned suhtluskanalid avatuna".

Vene välisministeeriumi teatel on Lavrovil Maltal mitu kahepoolset kohtumist.

Brüsselist NATO peakorterist Maltale sõitnud USA välisministril Antony Blinkenil ei ole kavas Lavroviga kohtuda. Nende viimane oluline kohtumine oli 2023. aasta märtsis New Delhis G20 raames.

Lavrovil on kavas kasutada Maltal võimalust kritiseerida OSCE institutsionaalset kriisi, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kolmapäeval. Tema sõnul kasutavad lääneriigid seda platvormi oma huvides ning organisatsioon on "ukrainastunud".

OSCE on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale sisuliselt teovõimetu, sest Venemaa on pannud veto mitmele olulisele otsusele, mis nõuavad konsensust.

OSCE peasekretäri ja veel kolme kõrge ametniku kohad on septembrist saadik täitmata, sest kandidaatides ei ole suudetud kokku leppida.

Senine peasekretär Helga Maria Schmid Saksamaalt määrati 2020. aasta detsembris kolmeks aastaks, kuid tema ametiaega pikendati hiljem septembrini. Suursaadikud on jõudnud kokkuleppele, et tema järglaseks saab Türgi diplomaat Feridun Sinirlioğlu, kuid otsuse peavad heaks kiitma ministrid, ütles üks diplomaatiline allikas AFP-le.

Maltal püütakse kokku leppida ka OSCE eesistujas 2026. ja 2027. aastaks.

Venemaa blokeeris sel aastal Eesti eesistujaks saamise, 2025. aastal peaks organisatsiooni juhtima Soome.