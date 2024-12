Süüria sõjavägi kaotas kontrolli Hama linna üle

Süüria relvajõud tunnistasid neljapäeval, et on esimest korda pärast sõja puhkemist 2011. aastal kaotanud mässuliste välkrünnaku tagajärjel kontrolli riigi keskosas asuva Hama linna üle.

"Viimaste tundide jooksul suutsid need rühmitused ägenenud vastasseisudes meie sõduritega murda läbi mitmed liinid ja siseneda linna," seisis armee avalduses, ning et sõjavägi on seal paiknevad üksused paigutanud ümber väljaspoole linna piire.

Hama asub strateegiliselt tähtsal ristteel Süüria lääne- ja keskosas, seda läbib otsevarustusliin pealinna Damaskuse ja Aleppo vahel. Mässulised on üritanud linna vallutada alates Süüria kodusõja algusest.

Eelmisel nädalal vallutasid mässuliste rühmitused pärast ootamatut pealetungi Süüria suuruselt teise linna Aleppo. Varasemalt oli Aleppo Süüria president Bashar al-Assadi vägede ja teda toetavate relvarühmituste kontrolli all.

Mässuliste rünnak oli suur tagasilöök Assadile ja tema toetajatele Iraanile ja Venemaale.

Eelmisel nädalal rääkis kolonelleitnant Toomas Väli, et Süürias toimuval on mõju Venemaale, kuna Putini režiim toetab Bashar al-Assadi.

Süüria kodusõda sai alguse 2011. aasta Araabia kevade ajal, kui valitsus surus maha ülestõusu Assadi vastu, kes on olnud president alates 2000. aastast. Riigis puhkes täiemahuline kodusõda, kui protestid kasvasid relvastatud mässuks.