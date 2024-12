Isamaa ei taha, et Tallinn haridusleppega liituks

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütles otsust kommenteerides, et suur osa omavalitsustest on haridusleppe suhtes skeptilised ning see on tema hinnangul põhjendatud.

"Isamaa jaoks on oluline, et haridusminister Kristina Kallase poolt välja pakutud haridusleppe eesmärkide täitmiseks oleks tagatud kohalikele omavalitsustele ka vastavad rahalised vahendid. Välja pakutud hariduslepe on aga pettus, sest ei riigi eelarves ega valitsuse poolt heaks kiidetud eelarvestrateegias ei ole ette nähtud leppe täitmiseks vajalikke rahalisi vahendeid. Ammugi ei täida hariduslepe õpetajate kollektiivse töötüli lõpetamiseks varasemalt antud lubadusi. Ootame, et hariduslepe täidetakse sisuga," rääkis Solman.

Solmani sõnul ootab Isamaa Tallinna piirkond, et keskvalitsus hakkaks täitma enda varem antud lubadusi ja need lisatakse haridusleppesse, millisel juhul oleks võimalik Tallinnal sellega ühineda.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea, Kristina Kallase erakonnakaaslane Aleksei Jašin on haridusleppega liitumist pooldanud.

Tallinna võimuliidu moodustavad lisaks Eesti 200-le ja Isamaale sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond.

Tartu linnavolikogu otsustas neljapäeval, et Tartu linn haridusleppega ei ühine.