Küsitlus: lääne ülikoolides on sõnavabadus vähenenud

Ülikoolide töötajad leiavad, et viimase kümne aasta jooksul on õppeasutustes sõnavabadus vähenenud, selgub Briti ajakirja Times Higher Education küsitlusest. Solvumiskultuur on süvenenud, vähem sallitakse erinevaid arvamusi.

Küsitlus viidi läbi 28 riigis ja selles osales 452 inimest. 77 protsenti küsitletutest nõustus sellega, et sõnavabadust on vähem kui seda oli 10 aastat tagasi. USA-s oli see näitaja aga lausa 83 protsenti, vahendas The Times.

Üks Suurbritannia psühholoog tõi välja, et üha keerulisem on pidada debatti sellistel teemadel, mis võivad minna vastuollu aktiviste vaadetega. Kõnealuste teemade puhul mainis ta sugu, kolonialismi, Iisraeli-Palestiina konflikti ja neurodiversiteeti.

"Igasugust kõrvalekaldumist aktsepteeritud liinist peetakse selleks, et sa oled halb inimene, mitte lihtsalt keegi, kes asjaga ei nõustu," selgitas psühholoog.

Veel üks õppejõud tõi välja, et tudengid dikteerivad nüüd üha rohkem, mida loengutes rääkida tohib. Toodi veel välja, et ka teised õppejõud jälgivad oma kolleegide meelsust.

Uuring tuvastas, et mõned õppejõud on probleemidega kursis ja leiavad, et alati võib keegi solvuda ning selle vältimine on võimatu ülesanne.

"Alati leidub tudengeid, õppejõude või lihtsalt ühiskonna liikmeid, kellel on teist erinev kindlakskujunenud maailmavaade ja seetõttu nad solvuvad," ütles üks Suurbritannias tegutsev kliinilise psühholoogia professor.

Küsitlusest selgus veel, et enesetsensuuri rakendas 68 protsenti vastanutest, naissoost õppejõudude puhul oli see 74 protsenti. USA-s töötavate õppejõudude puhul oli see näitaja 80 protsenti.