Eksperdid: Venemaal ei jätku jõude liitlase Süüria päästmiseks

Vaatamata sellele, et Venemaa president Vladimir Putin lubas sõjalist abi Süüria president Bashar al-Assadile, pole näha, et Venemaa Süüria olukorraga üldse tegeleks. Islamistid aga lähenevad Süürias paiknevale Venemaa lennuväebaasile.

Vene väed jätkavad edasitungimist nii Kurski all kui Pokrovski suunal ning üritavad luua sillapäid Oskili ja Dnepri jõe vastaskaldal. Kuid sõda on kulutanud nende lahingukogemusega üksusi ja see väljendub Süürias. Venemaa lubas Assadile sõjalist abi, kuid siiani pole seda andnud.

"Neil vist ei ole enam selliseid kiirelt ümberpaigutatavaid üksusi, mida oleks võimalik paisata Süüriasse," ütles diviisi staabi operatsioonide jaoskonna ülem kolonelleitnant Mattias Puusepp. "Kui me vaatame, et venelastel on olnud selline strateegiline reserv 76. õhudessantdiviis siitsamast meie piiri tagant. Me teame, et see diviis sõdib juba mitmendat aastat Ukrainas erinevatel rinnetel."

Islamiorganisatsioon HTS on vallutanud juba järgmise suure linna Hama ja ohus on oluline sõlmpunkt Homs. Ka Hmeimimi lennuväebaas, kus asuvad vene lennukid, ei ole enam kaugel.

"Minu väga suureks üllatuseks eriti just viimase 3-5 päeva jooksul ei ole märgata, et Venemaa üldse tegeleks Assadi režiimi sõjalise kaitsega, ei ole märgata õhurünnakuid tihedalt. Üksikud raketitulistamised, mis mingit efekti ei oma," rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks.

Eksperdid ei oska öelda, kas üldse ja mida Venemaa suudab ette võtta Assadi päästmiseks. Venemaa on hõivatud Ukraina rindel ja sealt üksusi ära võtta pole.

"Praegu on väga raske öelda, mis Venemaa plaan selles olukorras on," märkis Saks. "Nende prestiiž on juba kahjustada saanud. Ja mina ei usu, et Venemaa on võimeline tooma sinna juurde vägesid sellisel hulgal, et alustada sõjalist vastutegevust."