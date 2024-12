Meedia: Assadi perekond põgenes Venemaale

Assadi perekond on pagenud Süüriast Venemaale, kirjutab The Telegraph.

Uudis tuli peale seda, kui allikas Kremlist ütles Bloombergile, et Venemaal pole mingit kavatsust päästa režiimi juhti Assadi, sest Putin pidavat olema marus Süüria valitsusvägede kiire taganemise ja positsioonide äraandmise pärast.

"Venemaal pole plaani Assadi päästmiseks ning seda pole ka tekkimas, nii kaua kuni Süüria armee annab oma positsioone ära," ütles allikas.

Asmad al-Assad, režiimi juhi Suurbritannias sündinud abikaasa, põgenes koos kolme lapsega eelmisel nädalal, kirjutas Wall Street Journal reedel, viidates Süüria julgeolekuametnikele.

Assadi õdede abikaasad on samuti Süüriast lahkunud ning läinud Araabia Ühendemiraatidesse, lisas Wall Street Journal.

Kas Assad ise on veel Süürias, pole teada. Assadi režiimile truu telekanal teatas reedel, et ta sõitis Iraani, kuid hiljem sama telekanal eitas seda. Teadaolevalt on Egiptuse ja Jordaania ametnikud keelitanud Assadi Süüriast lahkuma ning moodustama eksiilvalitsust.

Washingtonis asuva Lähis-Ida instituudi Süüria programmi juht Charles Lister ütles, et aastal 2015 toetus Assad teadmisele, et Putin päästab ta, kuid praegu on olukord hoopis erinev.

"Venemaa ei paista olema võimeline teda päästma, võib-olla isegi ei taha teda päästa," lausus Lister.

Mässuliste ootamatu rünnak pole mitte ainult halvendanud suhteid Venemaa ja Süüria vahel, vaid pannud Vene võimud ka muretsema oma Süürias asuvate sõjabaaside pärast. Näiteks on mõjukas sõjablogi Fighterbomber väitnud, et Venemaal on väga keeruline evakueerida oma peamist õhubaasi Süürias, enne kui mässulised seda ründavad ja selle vallutavad.

Püsib ka oht, et mässulised ründavad Venemaa baase droonidega.

Kuigi on olnud teateid, et Venemaa sõjalaevad on lahkunud Tartuses asuvast Vene merebaasist, ei vasta see lääneriikide ametnike sõnul tõele.

Eelmisel nädalal, kui mässulised vallutasid Aleppo, võtsid nad enda valdusesse ka paar väiksemat Vene sõjabaasi.

Kuigi Putin on öelnud Iraanile, et ta toetab Assadi, on analüütikud märkinud, et taasalanud lahingud Süürias teevad Putinile meelehärmi, sest see segab sõjapidamist Ukrainas, mis on Venemaa juhi jaoks kõige olulisem.