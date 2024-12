Suur registreerimishuvi sunnib transpordiametit esindusi kauem lahti hoidma

Sõidukite registreerimine ja omanikuvahetus on hüppeliselt enne automaksu jõustumist kasvanud, mistõttu hoidis transpordiamet teist nädalavahetust järjest oma esindusi erakorraliselt avatuna, et kõik soovijad jõuaksid oma sõidukid aasta lõpuks ära registreerida. Ameti sõnul on võimalik veel vabu aegu leida, aga ilmselt jätab saabuv aastalõpp mõned kliendid ikkagi ukse taha.

Eelkõige on transpordiameti koormust kasvatanud välismaalt toodud autode ostueelse ülevaatuse vajadus. Selle käigus kontrollitakse, kas sõiduk vastab nõuetele. Kui tavaliselt teeb transpordiamet nädalas umbes 600 registreerimiseelset kontrolli, siis saabuv automaks on selle numbri kasvatanud pea 900 peale.

"Kindlasti me jätkame järgmisel nädalal sellega, et seitsmes büroos alustatakse tööpäevasid hommikul kell 8 ja õhtul tund aega peale tööpäeva lõppu tegeldakse ka tunnustatud automüüjate aktidega. Tõenäoliselt laupäevadega ei jätka, aga seda hindame ka jooksvalt. Hetkel sellist plaani ei ole," ütles transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

Põhjus, miks välismaalt praegu niivõrd palju sõidukeid ostetakse, võib suuresti peituda Eesti väikeses autoturus.

"Kui sa ostad näiteks natuke kallima luksusauto või sportauto, siis sa tahad, et see oleks täpselt selline, nagu sa tahad. Sellist värvi sisu, selline mootor, sellised veljed, siis sa saad valida. Ja teiseks, kui sa tood lõuna poolt näiteks, siis on kindlam, et on roostevaba auto. Et ei ole seda probleemi. Kuigi samas kõige popimad on ikkagi need autod, mida ka Eestis väga palju on – Volkswagen Passat, viienda seeria BMW. Siin on valik suur, aga ikkagi tuuakse juurde," lausus Autogeeniuse peatoimetaja Tarmo Tähepõld.

Vahendusfirma kaudu ostis Vitali Itaaliast BMW. Kuigi ta on ise väga suur BMW austaja, läheb see auto lapselapse kasutusse.

"Auto maksis kuskil 8000 (eurot). (Aga kui palju see maksaks Eestis?) Eestis kuni 11 000. Peale aastavahetust tuleks registreerimistasu palju kallim, aga tegelikult on see ebaõiglane. Ma saan aru küll, et see on kallite autode maks, aga kui sõiduk maksab kuni 10 000 eurot ja sa pead selle eest 1500 lisaks maksma, on see minu meelest röövimine," rääkis Vitali.

Transpordiameti sõnul ei ole vaja väga palju muretseda, kui kellelgi veel sõiduk registreerimist vajab, kuigi aega on juba väga napilt.

"Täna veel kindlasti on võimalus klientidele aega leida. Ka tööpäevade hommikul pannakse samasse päeva mõningaid aegu juurde või tööpäeva õhtuti järgmisse päeva juurde. Pluss kui mõni klient tühistab oma aja, ei saa kohale tulla – siis ka need ajad tulevad vabaks. Aegasid liigub, aga loomulikult, eks üks hetk jõuab 31. detsember kätte," lausus Jesse.