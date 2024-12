ERR Ukrainas: mobiilsed õhutõrjeüksused tõrjuvad Vene rakette ja droone

Sõdur kutsungiga Amigo valmistub oma ülesannet täitma. Tema tööpõld on Kiievi lähistel.

Kui te loete uudistest, et Kiievit rünnati saja 120 Shahediga ja enamik neist lasti alla, siis mõelge nende poiste peale – see on nende töö tulemus. Kuna vaenlase rünnakud on sagenenud, on kasvanud ka nende meeste töökoormus.

"Varem võis nädal aega olla vaikus, nüüd aga töötame pidevalt, 24/7," ütles Amigo.

Sõja muutudes, kasvab mitte ainult selliste mobiilgruppide töömaht, vaid ka töö keerukus.

"Droonid on hakanud pidevalt oma teekonda muutma. Mõned droonid on mõeldud lihtsalt meie õhutõrjet üle koormama. Raske on aru saada, kas tuleb laenguga Shahed või lihtsalt peibutis. Tihti muudavad kõrgust. Mõned lendavad väga madalalt, kasutades ära maastikuomadusi, teised tulevad jällegi väga kõrgelt, kus neid on raskem tuvastada. Kõik see mõjutab meie töö tulemust," rääkis Serhii.

"Kõik (suudame alla võtta), mida silmaga näha ja kõrvaga kuulda on. Nii raketid kui ka droonid. Näeme sihtmärki – võtame maha. Kõik sõltub muidugi raketi kõrgusest, kiirusest ja vahemaast," ütles Amigo.

Peale Türgi kuulipildurit CAMiK-1 kasutab see üksus ka Ukraina juhitavat õhutõrjeraketti Igla ehk Nõel. See on Ameerika Stingeri analoog.

"Nõelaga võib alla lasta nii Shahedi kui ka raketi. Ükskord ma lasin Stingeriga Shahedi alla. See on natuke parem relv kui Nõel. See tuvastab sihtmärgi kiiremini. Kui Nõelal võtab see aega kuskil viis sekundit, siis Stingeril läheb selleks paar sekundit," lausus Miraaž.

"Keegi ei uskunud, et selliste relvadega saab rakette alla võtta, aga me näitasime, et me suudame seda teha. Selleks on vaja lihtsalt häid silmi ja kõrvu. Ja muidugi lisavarustust, nagu öövaatlusseadmeid, häid sihikuid ja nii edasi," ütles Amigo.

Selliste üksuste arv ja asukoht on salastatud. Igal grupil on oma vastutusala. Kui üks grupp täidab oma ülesannet, siis naabrid jälgivad nende tööd. Kuna venelased on võtnud sihikule Ukraina energiataristu, sõltub nende meeste tööst, kas homme on Kiievis elekter, või ei ole.

"See on meie maa, meie kodu. Siin on sündinud meie vanemad, me ise ja meie lapsed. Me peame kaitsma oma perekondi," lausus Amigo.