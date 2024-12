Trump sidus USA jäämise NATO-sse Euroopa liitlaste panusega

USA järgmine president Donald Trump sidus Ameerika Ühendriikide jäämise NATO liikmeks sellega, kuidas alliansi liitlased Euroopas sellesse panustavad, rõhutades, et kui nad ei tõsta oma kaitsekulutusi, lahkub USA organisatsioonist.

Trump keeldus telekanalile NBC antud pikemas intervjuus lubamast, et ei lahku NATO-st, kuid märkis, et Ameerika Ühendriigid jäävad alliansi liikmeks, kui neid koheldakse õiglaselt.

"Kui nad tasuvad oma arved ja kui ma arvan, et nad käituvad õiglaselt, kui nad kohtlevad meid õiglaselt, siis vastus on – kahtlemata ma jääksin NATO-sse," ütles Trump, korrates seisukohta, mida ta on korduvalt viimastel aastatel - ja ka valimiskampaania ajal - väljendanud.

Kui teised liikmesriigid seda aga ei tee, siis Trumpi sõnul kaalub ta kindlasti USA võimalust alliansist lahkuda.

Trump süüdistas Euroopat ebaõiglases kaubanduspraktikas USA-ga, mis maksab Ühendriikidele miljardeid ning samas lisaks sellele lasevad Euroopa riigid tema sõnul USA-l kanda ka suure osa oma kaitsekuludest.

Intervjuus tunnistas Trump ka, et võib pärast 20. jaanuaril Valgesse Majja naasmist vähendada Ameerika abi Kiievile, märkis uudiste vahendanud Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Sama väljaanne meenutas ka, et Trumpi varasemate ähvarduste tõttu on USA kongress heaks kiitnud seaduse, mis ei luba ühelgi presidendil USA-d NATO-st välja viia ilma senati või esindajatekoja heakskiiduta.