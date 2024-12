Pompeo: Trumpi valitsus peab Ukraina sõja kohta kiiresti seisukoha võtma

USA on tuntud kui maailma politseinik, kuid juba pikemat aega on tundunud, et see amet soovitakse maha panna. Miks muidu on taaskord presidendiks valitud Donald Trump lubanud juba 2016. aasta kampaaniast alates kõik lõpmatud sõjad lõpetada, vahendas 2024. aastat kokku võttev "Aktuaalne kaamera".

Kõige ärevamalt tunnevad end sellepärast ehk ukrainlased. Valgest Majast lahkuv Joe Biden oli abi andma aldis, kuid jäi kuidagi alati hiljaks õigete relvade saatmisega. On selge, et Donald Trump soovib seda sõda lõpetada, kuid endiselt on arusaamatu, kuidas.

"Levib idee, et president Trump ei ole Venemaaga karm. Seega arvan, et see administratsioon peaks üsna kiiresti tõsiselt vastama. Sama võib kehtida ka Lähis-Ida puhul," sõnas USA endine välisminister Mike Pompeo.

Trump on Iisraelile öelnud, et Gaza sõda tuleks kiiremas korras lõpetada, kuid samas on Iisraelil uue administratsiooni täielik toetus. Eriti kui küsimus puudutab Iraani ähvardusi. Taaskord ajakirja Time aasta inimeseks valitud Trump ei välistanud väljaandes sõda Iraaniga.

Segases ajas Süüria kohta on Trump öelnud, et see pole ameeriklaste võitlus. Samas on riigis umbes 900 USA sõjaväelast, kes peale terrorismiohuga võitlemise on katkestanud ka Iraani relvatarnete teekonna Hezbollah'le. Samuti on Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukkumine teatud häbiplekk Iraanile ja ka Venemaale. Kõik konfliktid on seotud.

"Näeme Iraani droone Ukrainas lendamas. Võime tõmmata päris füüsilise seose, aga ideoloogiline ja missiooniline pühendumus on isegi tugevam. See tähendab, et neil riikidel on ühine eesmärk purustada lääne eluviis," ütles Pompeo.

Pompeo sõnul on Trumpi ettearvamatus mõnes mõttes heidutus. Maailma liidrid on Joe Bidenit tundnud 40 aastat ja teadsid, kui kaugele teda võib suruda.