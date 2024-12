VKG loodab tselluloositehase Ida-Virumaal valmis saada aastaks 2028

Umbes 1,3 miljardit eurot maksma minev biotoodete tehas tahetakse ehitada VKG põlevkivitööstuse lähistele Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla piirile. Sel nädalal tutvustatakse projekti piirkonna inimestele. Kohalike suhtumine tehasesse on kahetine, seda enam, et Aa küla huvitab ka tuumajaama rajajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult töökohtade suhtes oleks hea, kui tehas tuleks, aga loodusküsimuste seisukohast ei ole poolt," ütles kohalik elanik Erle Sepp.

Kolm aastat tagasi tehase rajamise plaaniga avalikkuse ette tulles lootsid arendajad teha esimesed investeerimisotsused sel sügisel.

"Meil oli siis lootus eriplaneeringu koha pealt, et asi võtab kolm aastat, aga reaalne elu on näidanud, et võtab neli aastat. Mis muidugi on meie jaoks oodatust pikemalt aega võtnud, on ka meedias kajastatud ressursihanke teemad. Need on võtnud rohkem aega, kui me algselt arvasime, mistõttu pole meie investeeringuotsused ka tänaseks jõustunud," rääkis VKG biotoodete arendusjuht Lauri Raid.

Puidust biotoodete valmistamise kõrval plaanib tehas keskenduda elektri tootmisele.

"Projekti käigus tegime katelde ja turbiinlahendustega selle, et tänase kontseptsiooni järgi on tehas võimeline tootma 0,8 teravatt-tundi aastas. Eesti tarbib kuskil 8,2 teravatt-tundi ehk me toodaks umbes kümme protsenti Eesti kogutarbimisest. Kui võtta tehase omatarve 0,3 teravatt-tundi maha, siis võrku müügiks jääks ikka alles 0,5 teravatt-tundi," lausus Raid.

Lüganuse vallavolikogu kiitis sügisel biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu heaks. Pärast rahvaarutelusid läheb see kinnitamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.