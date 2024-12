Mitu omavalitsust soovivad uuel aastal koolides pakkuda tasuta hommikuputru

Tartu linna andmete järgi sööb linna koolides hommikuputru praegu 360 kuni 400 õpilast. Hommikuputru ei paku kõik koolid ja mõnes koolis on see praegugi tasuta. Samas on ka koole, kus pudru eest tuleb hommikuti lapsevanemal omaosalusena tasuda 60 sendist kuni ühe euro ja 10 sendini. Nii näiteks on hommikupudrul täishind Raatuse koolis. Kolmapäeval sõi ligi 600 õpilasega koolis hommikuputru 11 õpilast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei oska öelda, kas see on nüüd sellest tingitud, võib-olla on see, et toitumisharjumused on teistmoodi natuke ja võib-olla paljud lapsevanemad polegi huvitatud sellest, võib-olla lapsed söövad kodus," lausus Daily koolisöökla juhataja Ene Veski.

Täishinnaga tuleb hommikupudru eest praegu maksta ka Kivilinna koolis. Regulaarseid hommikupudru sööjaid jääb ligi 800 õpilasega koolis samuti 10 ringi. Kui kool veel ise omast taskust hommikuputru kinni maksta suutis, oli ka sööjaid neli-viis korda rohkem.

"Praegu ka kooli sööklapersonal on valmis olnud pakkuma rohkem, et ka nemad ise on natukene mures, et nii vähesed lapsed käivad, erti kuna on teada, et varasemalt oli lastel see harjumus olemas, et nüüd lihtsalt raha taha on see jäänud," ütles Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Sel nädalal otsustas Tartu linn, et uuest aastast pakutakse linna koolides hommikuputru hinnaga 1.10, millest lapsevanema omaosaluseks jääb 10 senti kord. Muudatuse järgi maksab tulevikus hommikupuder perekonnale umbes kaks eurot kuus.

Tartu linna haridusosakonna finantseerimise peaspetsialist Janeli Meristo ütles, et koolilõuna pakkumiseks antakse raha nii riigieelarvest kui ka PRIA mahetoetusest.

"See on sihikantud raha. Seda võib kasutada ainult õpilaste toitlustuseks ja kuna see raha seisis linna eelarves, siis me otsisime mingit head võimalust, kuidas laste tervist edendada, aga samas ka eelarvelisi vahendeid sihtotstarbeliselt kasutada," sõnas Meristo.

Koolijuhid on veendunud, et kui pudru hind läheb pere jaoks odavamaks, tuleb ka hommikusi sööjaid juurde.

"Meil on kunagi olnud tasuta puder ja siis oli sööjate arv kuskil 70 ringis hommikul. Ja nii kui ta läks tasuliseks oli kuskil 30-40 ringis, kohe tuli kukkumine," ütles Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink.

Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk lisas, et paljudel juhtudel ongi need pered, kelle kodus sooja toitu on raskem pakkuda või mingitel põhjustel ei saa seda teha. "Kaks eurot kuus on igal juhul selline summa, et sellega saavad kõik pered hakkama. Usume, et see toob muutuse," sõnas Lukk.