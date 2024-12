Reedel muutub ilm pärastlõunast tuuliseks ja sajuseks

Lähipäevil tegutsevad Eestis õhupöörised täistuuridel, üksikuid puhkehetki siiski on, üks neist on reedel päeva esimeses pooles.

Öö vastu reedet tuleb Eestis mõnel pool vähese lumega. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 10 kraadi, rannikul jääb õhutemperatuur paiguti veidi plusspoolele.

Hommik on sajuta. Tuul puhub loodest ja läänest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 10 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati kergelt plusspoolel.

Päev läheb kõikjal pilve. Ennelõuna on suurema sajuta, pärastlõunal ning õhtul sajab mitmel pool lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärastlõunal läheb edelatuul Lääne-Eesti rannikul tugevamaks. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul 0 kuni +4 kraadi vahel.

Laupäeva öösel sajab idas esialgu lund ja lörtsi, lääne poolt läheb sadu järk-järgult üle vihmaks. Õhtul asendub sadu Ida-Eestis uuesti lumega. Öistest miinustest saavad hommikuks plussid, õhtul on idas jälle miinused.

Pühapäeval sajab mandril lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on idas miinuses, läänes plussis. Uus nädal toob ehk pilvede vahele selgimisi, kuid üles-alla pendeldav õhutemperatuur jätkab saju oleku kiiret muutmist.