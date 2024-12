Töötajate terviseteenuste eest tasumine muutub tööandja jaoks paindlikumaks

Juba aastaid on tööandjatel olnud võimalus ilma erisoodustusmaksuta tasuda töötajata eraravikindlustuse eest, alates uuest aastast aga tekib neil võimalus maksuerandit kasutades tasuda ka töötegija hambaravi ja füsioteraapia eest või visiidi eest toitumisnõustaja ja vaimse tervise spetsialisti juurde. Ehk piltlikult öeldes, kui seni tuli ettevõttel kinni maksta nii supp, praad kui magustoit, siis edaspidi saab maksta üksnes supi eest.

"Kuna see soodustus peaks olema tervisedenduseks ja haiguse ennetuseks, siis tegelikult tuleks sekkuda veel varem, on see siis hambaravitehnik või psühholoog, nõustaja, kelle teenuseid töötajal vaja on, siis tulevikus saab seda rahastada tööandja nii, et ta ei pea erisoodustusmaksu maksma," lausus terviseminister Riina Sikkut.

Eesti paistab Euroopas silma väga kõrge omaosaluse poolest tervishoius ja suure osa sellest moodustab tasuline hambaravi. Sikkuti sõnul ei ole muudatus mõeldud omaosaluskoormuse vähendamiseks, vaid seadusemuudatus tehti tööandjate soovil rahandusministeeriumi poolt.

"Tööandja vaatest me tahame oma töötajatele pakkuda oluliselt laiemaid võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks. Hambaravi ja vaimne tervis – need on inimese tervise nurgakivid. Aga inimestel on veel väga palju muid tervisemuresid. Ja ei peagi alati mured olema, võib olla ka soov teha ennetust, et ei tekiks tervisemuresid. Siin me näeme ilmselgelt suuremat kasu tulevat ravikindlustusest või tervisekindlustusest," lausus Alexela personalijuht Marjut Engelbrecht.

Alexelas saavad inimesed valida, kas tööandja maksab osaliselt kinni nende sportimisvõimalused või eraravikindlustuse. 500 töötajast 350 eelistab eraarsti võimalust. Nii hambaravi hüvitise ülemmäär kui ka eraravikindlustuse maksuerand on mõlemad 400 eurot aastas.

Erakliinikute keti Meliva juhatuse esimehe Marja-Liisa Alopi sõnul on eraravikindlustus viimastel aastatel jõudsalt laienenud ja praegu maksavad ligi 60 000 inimese eraarsti vastuvõttude eest tööandjad.

"Aga kõigile tööandjatele see ei sobi, kõik ei soovi kogu eraravikindlustuse tooteid ja on valmis ühe mingi konkreetse asja eest panustama. Hambaravi on hästi tihti see näide, et tööandja tahaks aidata hambaravi kuludega, mis on teatavasti väga suured," ütles Alop.

Meliva kogemuse järgi kasutatakse eraravikindlustust kõige enam hambaravi, aga ka vaimse tervise probleemide ja perearsti teemade korral.