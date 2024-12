Süüria uus liider ei luba kasutada riigi territooriumi Iisraeli ründamiseks

"Me ei taha konflikte, ei Iisraeli ega kellegi teisega, ja me ei lase Süüriat kasutada rünnakute stardiplatvormina. Süüria rahvas vajab puhkust, [Iisraeli] õhulöögid peavad lõppema ning Iisrael peab oma varasematele positsioonidele tagasi tõmbuma," ütles Jolani, kes eelistab nüüd, et kasutatakse tema sünninime Ahmed al-Shara.

"Iisrael õigustas [rünnakuid] Hezbollah' ja Iraani relvarühmituste kohalolekuga, aga see ettekääne on nüüd kadunud," vahendas väljaanne The Times Jolani sõnu. Ta kutsus ka Iisraeli viima oma väed ära Golani kõrgendikel asuvast puhvertsoonist, kuhu need paigutati pärast Assadi langemist eelmisel nädalal.

Shara ütles, et soovib Assadi režiimi ajal Süüriale kehtestatud sanktsioonid tühistamist. Tema juhitud islamistlikku rühmitust Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mis on nüüdseks al-Qaedast lahku löönud, on USA, Ühendkuningriik ja mõned teised riigid nimetanud terrorirühmituseks. USA on Shara tabamise eest välja pannud 10 miljoni dollari suuruse pearaha.

Shara ütles, et ta ei hooli oma isikust, kuid terrorismimärgistuse panemine HTS-ile oli tema sõnul poliitiline otsus, mis oli kohane Assadi režiimi võimu ajal, kui organisatsioon pidas sõda.

"Riigid peavad nüüd selle hinnangu tühistama. Süüria on geostrateegiliselt väga oluline. Nad peaksid kaotama kõik piirangud, mis piitsutajale ja selle ohvrile kehtestati – nüüd on piitsutaja läinud. See küsimus ei kuulu arutuse alla," rääkis ta.

Jolani sõnul on sanktsioonide tühistamine vajalik sõjapõgenike tagasipöördumiseks.

Kommenteerides muret, et HTS-i võitlejad võiks rünnata Süüria vähemusi, eriti Assadi toetanud alaviite, ütles Shara, et on nende rahustamiseks kohtunud vähemuste juhtidega, kelle hulka kuuluvad ka kristlased ja druusid. Ta ütles, et kõigile süürlastele antakse amnestia, välja arvatud need, kelle käed on vana režiimi ajal toime pandud kuritegudest verised.

Shara, kes rääkis ajalehe The Times ja muu Damaskuses asuva rahvusvahelise meediaga, ütles, et tema peamine mure on riigi stabiliseerimine ja selle ülesehitamine enne mis tahes valimisi, mida ta nimetas praegusel hetkel "mõneti kaugeleulatuvaks".

"Pool elanikkonnast on välismaal ja paljudel pole dokumente," ütles ta, viidates miljonitele süürlastele, kes on alates 2011. aastast kodusõja tõttu ümber asunud. "Me peame inimesed naaberriikidest, Türgist ning Euroopast tagasi tooma."

Üleminekuperioodi ja põhiseaduse kavandamiseks luuakse komiteed, mis on pikk protsess, ütles ta. "Kõik komiteed võtavad aega," lisas ta. Shara ei andnud ajakava, kuid tema nõunik pakkus, et see võib kesta aasta või rohkem.

Samuti pidas ta väikseks võimalust kehtestada riigis islamiseadus. "See on loomulik Süüria," ütles ta. "Ma arvan, et Süüria ei sekku sügavalt isikuvabadustesse," ütles ta, kuid leidis siiski, et tavasid tuleks arvestada.

Sharatil, kelle juhitav rühmitus valitses Süüria loodeosa enne pealetungi, mis kukutas detsembri algul kiiresti Assadi režiimi, oli Türgi toetus. Samas peavad USA, Suurbritannia ja teised lääneriigid, kes on olnud vastu Assadi režiimile, nüüd mõtlema, kuidas käituda uue juhiga, kes juhtis Al-Qaeda haru Süürias, enne kui nendest 2016. aastal lahku läks.

Süüria opositsioonivõitlejad ühinevad riigi relvajõududega

Süüria režiimi kukutanud opositsioonirühmitused saadetakse laiali ja nende võitlejad ühinevad riigi relvajõududega, teatas emaspäeval mässuliste liider Abu Muhammad al-Jolani.

"Relvarühmitused saadetakse laiali ja võitlejad õpetatakse välja kaitseministeeriumi alluvuses olevate relvajõudude ridadesse astuma. Kõik alluvad seadustele," lubas Al-Jolani.

Süüria opositsioonivõitlejad Hmeimi tsiviillennuvälja väravat valvamas. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Opositsioonivõitlejate juht rõhutas rahva ühtsuse vajadust revolutsiooni järelmõjudes.

"Süüria peab jääma ühtseks. Sotsiaalse õigluse tagamiseks peab riigi ja kõigi religioonide vahel sõlmitama sotsiaalne leping," rääkis Al-Jolani.

Kohtumisel Ühendkuningriigi delegatsiooniga rääkis Al-Jolani suhete taastamise tähtsusest Londoniga ja rõhutas kõikide Süüriale kehtestatud sanktsioonide lõpetamise tähtsust, et ümberasustatud süürlased saaksid naasta oma kodumaale.

Süüria kodusõda algas 2011. aastal ja see sai alguse valitsusvastastest protestidest. Sõjas on hukkunud umbes pool miljonit inimest ja üle poole riigi elanikkonnast on pidanud lahingute tõttu oma kodudest lahkuma, neist mitu miljonit on põgenenud välismaale.

Süüria kukutatud diktaator Bashar al-Assad kinnitas esmaspäeval, et tema lahkumine riigist ei olnud plaanitud ning et Moskva taotles tema evakueerimist rünnaku alla langenud sõjaväebaasist.

"Minu lahkumine Süüriast ei olnud planeeritud ja see ei leidnud aset lahingute viimastel tundidel," teatas Assad oma Telegrami kanalis postitatud avalduses. Endise presidendi sõnul taotles Moskva tema viivitamatut evakueerimist Venemaale pühapäeva ehk 8. detsembri õhtul pärast seda, kui Assad oli samal päeval suundunud Latakiasse.

"Kui riik langeb terroristide kätesse ja võimalus sisuliselt panustada on kadunud, kaotab igasugune positsioon eesmärgi," lisas Assad avalduses, nimetades relvastatud opositsiooni terroristideks.