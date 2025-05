Trump tühistab Süüria-vastased sanktsioonid

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et annab Saudi Araabia kroonprintsi palvel korralduse Süüria-vastaste sanktsioonide tühistamiseks. See on USA välispoliitikas oluline muutus enne eeldatavat kohtumist Süüria islamistliku taustaga presidendi Ahmed al-Sharaaga.

"Ma annan käsu Süüria-vastased sanktsioonid lõpetada, et anda neile võimalus suureks saada," ütles Trump investeerimisfoorumil Er-Riyadhis. "On nende aeg särada. Me eemaldame need kõik," lubas Trump. "Edu, Süüria, näidake meile midagi väga erilist."

Trumpi sõnul tegi ta oma otsuse pärast arutelusid Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani ja Türgi presidendi Tayyip Erdoğaniga, kelle valitsused on mõlemad tungivalt nõudnud sanktsioonide tühistamist.

Süüria globaalsest finantssüsteemist välja lõiganud USA sanktsioonide tühistamine annab Süürias tegutsevatele humanitaarorganisatsioonidele paremad võimalused oma tööd teha, hõlbustab välisinvesteeringuid ja kaubandust riigi ülesehitamisel.

Trumpi üllatuslik samm tuli vaatamata USA kõige tugevama Lähis-Ida liitlase, Iisraeli, sügavale umbusule Sharaa administratsiooni suhtes ning muredele, mida algselt jagasid ka mõned USA ametnikud, kommenteeris uudisteagentuur Reuters. Iisraeli ametnikud on jätkuvalt kirjeldanud Sharaad džihadistina, kuigi ta katkestas sidemed islamistliku terroriorganisatsiooniga al-Qaeda juba 2016. aastal.

Trump teatas, et tühistab kõik sanktsioonid, öeldes, et need on varem täitnud olulist funktsiooni, kuid nüüd on Süürial aeg edasi liikuda. Ta ütles, et astutakse samme normaalsete suhete taastamiseks Süüriaga ja USA välisminister Marco Rubio kohtub juba sel nädalal oma Süüria kolleegiga.

Süüria välisminister Asaad al-Shibani ütles Reutersile, et see tähistab Süüria rahva jaoks pöördepunkti nende püüdlustes riiki üles ehitada.

"Me oleme valmis edendama Ameerika Ühendriikidega suhteid, mis põhinevad vastastikusel austusel, usaldusel ja ühistel huvidel," ütles Shibani. Ta ütles ka, et Trump võib saavutada ajaloolise rahulepingu ja võidu USA huvidele Süürias, täpsustamata öeldut.

Süüria naaberriigi Liibanoni president Joseph Aoun kiitis Trumpi otsust kui julget sammu Süüria teel taastumise ja stabiilsuse poole.

Mõttekoja Uus Ameerika Julgeolekukeskus vanemteadur Alex Zerden ütles, et Trumpi teadaanne harutab lahti sanktsioonide, ekspordikontrolli ja terroristide nimekirjade Gordioni sõlme, mis on teinud Süüriast ühe majanduslikult kõige enam piiratud riigi Iraani, Põhja-Korea ja Kuuba kõrval.

Eelmise aasta lõpus võimult tõugatud diktaatori Bashar al-Assadi ajal oli Süüria sõjaseisukorras naaberriigi Iisraeliga, tal olid tihedad sidemed Iraani ja Venemaaga ning pingelised suhted läänega.

Alates detsembrist on Iisraeli sõjavägi okupeerinud tükikest Süüria territooriumi Golani kõrgendike lähedal, mille Iisrael on okupeerinud juba 1967. aastal, ning samal ajal korraldanud riigis regulaarseid õhurünnakuid.

Süüria ametnikud on vahepeal andnud märku oma avatusest pingelõdvendusele ja valmidusest lõpuks isegi rahu sõlmida.

Trumpi otsus on suureks toeks Sharaale, kes on püüdnud kogu riiki Damaskuses tegutseva valitsuse kontrolli alla saada. Väljakutsed said ilmsiks märtsis, kui Assadile lojaalsed rühmitused ründasid valitsusvägesid, mis ajendasid kättemaksurünnakuid, milles islamistlikud võitlejad tapsid sadu alaviitide vähemuse tsiviilisikuid, pälvides USA terava hukkamõistu.

Sharaa oli aastaid Süürias väldanud konfliktis al-Qaeda ametliku tiiva juht. Ta liitus al-Qaedaga esmakordselt Iraagis, kus ta veetis viis aastat USA vanglas. Ameerika Ühendriigid tühistasid detsembris Sharaa tabamise eest määratud 10 miljoni dollari suuruse pearaha. Enamik Kongressi vastuvõetud sanktsiooniseadusi, sealhulgas 2019. aasta Süüria-vastaste rangete sanktsioonide pakett, sisaldab sätet, mis lubab presidendil need peatada, kui ta peab seda USA riikliku julgeoleku huvides olevaks.

Trumpi otsust tervitasid ka USA mõlema partei.

Senati välissuhete komitee juhtiv demokraat Jeanne Shaheen ütles ajakirjanikele, et USA-l on võimalus toetada Süüriat – ja Liibanoni. "Meie jaoks on oluline pakkuda võimalust hoida neid riike edasi liikumas viisil, mis hoiab neist eemal Iraani ja Venemaa," ütles ta.

Vabariiklasest USA senaator Lindsey Graham ütles avalduses, et ta kaldub väga toetama sanktsioonide leevendamist õigetel tingimustel. "See äsja moodustatud Süüria valitsus võib olla hea investeering ja see võib olla tee Süüria ühendamiseks, muutes selle piirkonna stabiilseks osaks," ütles Graham.

ÜRO, mis on avaldanud riikidele survet Süüria-vastaste sanktsioonide tühistamiseks, tervitas samuti USA presidendi otsust.

"Meie jaoks oli oluline näha Süüria-vastaste sanktsioonide leevendamist, et aidata Süüria ülesehitamisel, aidata Süüria rahval taastuda enam kui kümme aastat kestnud konfliktist," ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric.

Varem Nusra Rinne nime all tuntud islamistlik Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mida Sharaa juhtis, oli al-Qaeda ametlik tiib Süürias kuni sidemete katkestamiseni 2016. aastal. HTS saadeti ametlikult laiali jaanuaris.

Rühmitus on olnud ÜRO Julgeolekunõukogu al-Qaeda ja Islamiriigi sanktsioonide nimekirjas enam kui kümme aastat, nende suhtes on kehtestatud ülemaailmne varade külmutamine ja relvaembargo. ÜRO ei ole Süüria vastu kodusõja tõttu sanktsioone kehtestanud.