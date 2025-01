Kallas: EL arutab jaanuari lõpus Süüria-vastaste sanktsioonide leevendamist

Kaja Kallas ütles kõrgete Lähis-Ida ja lääne diplomaatide ning Süüria uue valitsuse esindajate kohtumise eel, et EL-i välisministrid kogunevad 27. jaanuaril Brüsselis, et otsustada, kuidas lõdvendada Süüriale kehtestatud sanktsioone, vahendas Reuters.

Islamirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kukutas välkrünnakuga 13 aastat kestnud kodusõja järel eelmise aasta lõpus Süüria presidendi Bashar al-Assadi. Pärast seda lõi HTS Damaskuses üleminekuvalitsuse.

Kallas selgitas, et EL-i igasugune otsus sanktsioonide leevendamiseks tuleb tingimustega Süüria uute võimude valitsemisviisile. Tema sõnul peab uus valitsus sisaldama erinevaid gruppe ja naisi ning ei tohi olla radikaliseerumist.

"Kui me näeme õiges suunas minevaid arenguid, siis me oleme valmis tegema järgmisi samme. Kui me näeme, et olukord ei lähe õiges suunas, siis me saame sanktsioonide juurde tagasi pöörduda," ütles Kallas.

Süüria uus võim on kutsunud läänt lõpetama sanktsioonid, et hõlbustada rahvusvahelise rahastuse liikumist riiki.

USA, Suurbritannia, Euroopa Liit ja teised kehtestasid Süüria vastu karmid sanktsioonid pärast seda, kui Assadi valitsus surus 2011. aastal maha demokraatiameelsed protestid, mis lõpuks viis kodusõjani. Uue olukorra riigis on muutnud aga keeruliseks HTS-i vastu kehtestatud sanktsioonid ajast, mil rühmitus oli al-Qaeda liitlane.

Sanktsioonide arutelu juhtiv Saksamaa on teinud ettepaneku pakkuda leevendust Süüria rahvale, kuid säilitada sanktsioonid Assadi liitlaste vastu, kes panid kodusõja ajal toime tõsiseid kuritegusid.

"Süürlased vajavad nüüd võimu üleminekust kiiret dividendi ja me jätkame nende abistamist, kellel pole midagi, nagu oleme kõigil kodusõja-aastatel teinud," ütles Saksamaa välisminister Annalena Baerbock Riyadhis.

Ta lisas, et Saksamaa eraldab täiendavad 50 miljonit eurot toidu- ja meditsiiniabiks ning ajutiste varjupaikade loomiseks.

USA tegi selle nädala esmaspäeval sanktsioonides kuuekuulise erandi tehingutele Süüria valitsusasutustega, et lihtsustada humanitaarabi liikumist riiki ja võimaldada mõningaid energiatehinguid.

Riyadhis toimuvad arutelud keskenduvad Süüria üleminekuvalitsuse võimude toetamisele, muu hulgas mehhanismidele, millega võtta Assadi režiim vastutusele kodusõja aegsete kuritegude eest Süüria rahva vastu, teatas Suurbritannia välisministeerium.