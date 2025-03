Raudsik: lähiajal näeme rünnakuid Süüria võimude vastu, kuid mitte suurt sõda

Lähikuudel võib näha Süüria endise liidri Bashar al-Assadi toetajate rünnakuid praeguse võimu julgeolekujõudude vastu, kuid suureks kodusõjaks need ei paisu, ütles Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsik.

Süürias puhkesid neljapäeval kokkupõrked, kui Süüria võimude teatel alustasid kukutatud presidendi Bashar al-Assadi toetajad julgeolekujõudude vastu planeeritud rünnakut.

Kokkupõrked toimuvad alaviitide usuvähemuse piirkonnas. Alaviidid kuulusid al-Assadi võimu ajal poliitilisse ja sõjalisse eliiti. Hukkunud on üle 1000 inimese, neist suurem osa rahulikud elanikud.

"Kaitseministeeriumi jõud on teinud kiireid edusamme, taastades kontrolli piirkondade üle, kus toimusid reeturlikud rünnakud avaliku julgeoleku eest vastutavate töötajate vastu," ütles Süüria kaitseministeeriumi kõneisik Hassan Abdul Ghani.

Londonis tegutseva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on relvakokkupõrgetes hukkunud kummalgi poolel sadakond võitlejat, aga üle 700 rahuliku elaniku on lihtsalt hukatud. Vaatlejate sõnul on osaliselt tegemist julgeolekujõudude sõdurite kättemaksuga.

Süüria ajutine president Ahmed al-Sharaa ütles, et julgeolekujõududele on antud korraldus mitte liigselt vägivalda kasutada. Ta kutsus Bashar al-Assadi meelseid võitlejaid üles relvi maha panema enne kui hilja.

"Süürias ei tehta tänapäeval enam vahet võimu ja rahva vahel. Süüria tähendab kõiki meid ja igaühe ülesanne on seda hoida ja kaitsta. See saigi teoks. Sellisel riigil, kus on selline rahvas ja selline vaim, pole midagi karta," kõneles president.

Al-Sharaa palus säilitada rahvuslikku ühtsust ja uskuda sellesse, et Süürias on võimalik kõigil koos elada. Sama loodavad ka Latakia elanikud ise.

"Muidugi on turvakampaania meile oluline, sest oleme üks rahvas kõigi oma kildudega, kedagi ei diskrimineerita, me kõik armastame üksteist ja oleme kõik koos eksisteerinud palju aastaid," rääkis Latakia elanik Firas Mohamed.

President Al-Sharaa ütles, et praegused sündmused jäävad prognoositud väljakutsete piiridesse.

Ka Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsiku hinnangul toimub praegu see, mis võimuvahetuse ajal toimumata jäi.

"Ma arvan, et järgmised kuud me näeme terrorikampaaniat, rünnakuid tänaste Süüria võimude vastu nendesamade al-Assadi lojalistide poolt. Nii et ebakindel aeg kindlasti, aga sellist kogu riiki hõlmavat suurt täiemahulist sõda ei ole põhjust oodata," ütles Raudsik.