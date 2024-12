Tervisekassa ootab juba kuid kolimist Tallinna uusimasse ärihoonesse

"Me ootame, millal saabub Tallinna linnavalitsusest kasutusluba. Meil iseenesest on asjad on valmis, aga ilma kasutusloata ei saa ruume kasutada. Ruumides sisse-välja saab käia, aga tööd seal teha ei saa," ütles tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane.

Omanikfirmat Kapitel esindav Arteri projektidirektor Allan Remmelkoor ütles ERR-ile, et tegelikult on kasutusloa saamine lähipäevade küsimus.

"Maja on tõesti niivõrd keeruline olnud erinevates etappides, et see protsess on olnud tavapärasest pikem. Aga tõesti, praeguse seisuga oleme lõpuruudustikus," rääkis Remmelkoor.

Tervisekasssa tegutses aastaid bussijaama juures paiknenud Lastekodu 48 kontorihoones. Seal oli asutuse kasutuses neli korrust rendipindu. Igal töötajal oli oma laud ja töökohad asusid kabinettides. Lastekodu tänava rendileping lõppes augustis ja tervisekassa kolis sealt välja.

Kuna uues kontoris tööd teha ei saa, on Laane sõnul peamiselt töötatud kodukontoritest. Vajadusel on kasutatud tervisekassa muid kontoreid – Tartus, Pärnus või Jõhvis. "Tartus on täitsa tore suur saal olemas, et kui meil on vaja, siis me oleme seal kohtunud," rääkis Laane.

Samas ütles Laane, et tegelikult kontorit on siiski vaja.

"Me saame hakkama, aga algselt need plaanid sellised ei olnud. Kodukontoris on omad väärtused, aga kui seal liiga pikalt olla... See koroonaaeg ja koroonakatsetus on meil väga selgelt veel meeles. Liiga pikalt, ma loodan, et see ei kesta," märkis Laane.

Arteri kvartal asub Tallinna kesklinnas Liivalaia ja Juhkentali ristmikul. Kuigi hoonekompleks avati osaliselt novembris, siis tegelikult kõik veel valmis ei ole. Arenduse maksumus oli üle 160 miljoni euro. Suurimas 26-korruselises tornis hakkab paiknema Swedbank. Hoonel on juba pikalt panga logo, kuid kolitud peaks Swedbank saama tuleva aasta sügiseks.

Lühem üheksakorruseline hoone hakkab olema hotell. Keskmine 15-korruseline maja on kontoripind. Tervisekassa võtab enda alla üheksanda ja kümnenda korruse, kogupinnaga pisut alla 2000 ruutmeetri.

Laane ütles, et tervisekassa otsis pikalt endale uut kontoripinda ja valis Arteri põhjaliku kaalumise järel.

"Me ei võtnud kõige odavamat, me ei võtnud kõige kulukamat ja selle kohta me tegime päris pika analüüsi," rääkis Laane.

Kui palju tervisekassa uue kontori eest maksma hakkab, Laane ütlema ei soostu, viidates konfidentsiaalsuskokkuleppele. Ta küll märkis, et hind saadi odavam ka seetõttu, et arendaja jaoks on tervisekassa väga madala riskiga klient. Ei ole erilist muret, et arved tasumata jääksid.

Arteri projektidirektor Allan Remmelkoor lisas, et tervisekassaga läbirääkimistes näiteks ei olnud vaja suurt tagatist küsida, mida mõne teise ettevõtte puhul oleks teha tulnud.

Avalike andmete kohaselt üritatakse Arteris samas majas praegu rentida välja erinevas suuruses üüripindu hinnaga 19-22 eurot ruutmeetri eest kuus, lisaks veel käibemaks.

Remmelkoor ütles, et kuigi ta täpset summat ei ütle, siis tervisekassa maksab umbes sama palju renti. "Ta jääb samasse suurusjärku. Ta on kindlasti madalam, kui meil maja keskmine ja kindlasti ei ületa ka kus iganes uutes büroohoonetes täna saadaolevaid pindu," rääkis Remmelkoor.

Seega võiks tervisekassa makstav kuuüür olla kuskil suurusjärgus 38 000 eurot kuus ehk 456 000 eurot aastas, pluss käibemaks. Leping on sõlmitud maksimaalselt 10 aastaks, ehk viie aasta järel on seda võimalik veel viie aasta võrra pikendada.

Turust rääkides on võimalik kontoripinda üürida Tallinnas ka odavamalt. Heas korras kinnisvara näiteks Mustamäel pakutakse suurusjärgus 10 euroga kuus ruutmeetri eest. Kokkuhoidu oleks mõnisada tuhat eurot aastas.

Laane ütles, et tervisekassale odavamate ruumide otsimine ei oleks olnud liialt mõistlik.

Esmalt on tervisekassa juba Laane sõnul väga efektiivne asutus – eriti kui seda võrrelda teiste riikide samalaadsete asutustega. Tervisekassa kulutab Laane sõnul oma 2,4-miljardilisest eelarvest 0,9 protsenti kontori ja töötasude peale.

Laane ütles ka, et tegelikult on uus kontor kokkuhoiuprojekt.

Kuna uued kontoriruumid on umbes 40 protsenti väiksema pindalaga kui Lastekodu tänava omad, siis arvutas Laane, et 10 aastaga hoitakse kokku 155 000 eurot. Seejures on osa kokkuhoiust seotud teenustega, mida nüüd ei ole vaja enam tervisekassal endal osta, nagu haldus- ja turvateenus. Lisaks on uue maja energiatarve madalam.

Teiseks võimaldab paremas kohas parem kontor võtta Laane sõnul tööle paremaid inimesi.

"Me kõik tahame head tervishoiuteenust. Me kõik tahame seda, et raviraha oleks targalt jagatud. Sinu tervise hoidmiseks tahame seda. Me värbame täpselt samalt turult," märkis Laane.

Samas ütles Laane, et siiski ei ole tegemist mingi liialt uhke kohaga.

"Vaade sellele hoonele tänavalt on natuke midagi muud kui vaade aknast. Aknast on vaade küll ka ilus, aga siis te peaksite enne kõigepealt käima Swedbanki majas külas, siis te peaksite minema meie maja 15. korruse terrassile, vaadata seda vaadet sealt ja siis tulema meie juurde. Siis te saate aru, et nendel vaadetel on väga suur vahe," ütles Laane.

Uues kontoris saavad endale töövõimaluse 130 tervisekassa umbes 200 töötajast. Seejuures ainsad kindlad kohad suletud kabinettides saavad kõnekeskuse inimesed ehk klienditeenindus, personaliosakond, raamatupidamine ja juhtkond. Teistel inimestel kindlat töökohta ei ole ja saab töötada avatud kontoris suvalise vaba laua taga.

Kokku Laane sõnul pooltel inimestel ette nähtud töölauda ja teised saavad töötada näiteks ühiste laudade taga konverentsiruumides või puhkenurgas.

Samuti ei ole kohustust kõigil inimestel tagasi tööle tulla ja saab jätkata kodust töötamist. "Me ei ole nagu nagu Bolt, et me nõuame, et kaks või kolm päeva kindlasti peaks keegi tööl käima," märkis Laane. "Pigem ei ootagi iga päev kõiki inimesi kontorisse."