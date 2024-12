Iisraeli asevälisminister: Süüria HTS-i juht on hunt lambanahas

Iisraeli asevälisminister Sharren Haskel heitis Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutanud rühmituse juhile ette džihadistlikku minevikku ja ütles, et ta on hunt lambanahas.

Haskel näitas pressikonverentsil fotokollaaži islamirühmituse Hayat Tahrir al-Shami (HTS) juhist Abu Mohammed al-Jolanist ajal, mil too oli džihadistlike rühmituste liige.

"Tähtis on hoiduda katsetest Süüria džihaadirühmitusi puhtaks pesta. Me teame, kes nad on ja nende tõelist iseloomu, isegi kui nad on nime muutnud, ja me teame kui ohtlikud on nad läänele," ütles Haskel.

"Need on terroriorganisatisoonid ja see on hunt lambanahas," ütles Sharren Haskel.

Jolani, kes nüüd kasutab võitlejanime asemel taas õiget nime Ahmed al-Sharaa, võitles pärast USA 2003. aasta sissetungi Iraagis Al-Qaeda ridades.

Hiljem moodustas ta Süürias Al-Qaeda haru Al-Nusra Rinde, mis oli mõnda aega Islamiriigi liitlane. Jolani lõi aga sellest lahku ning hakkas võitlema mõlema džihadistliku rühmituse vastu. Al-Nusra nimetas ta ümber Hayat Tahrir al-Shamiks (HTS).

Pärast Damaskuse vallutamist ja Assadi kukutamist on Jolani ja tema rühmitus lubanud kaitsta usuvähemusi ja kinnitanud, et neil ei ole kavas kehtestada rangeid islamiseadusi.

Paljudes lääneriikides on HTS tänini terroriorganisatsioonide nimekirjas.