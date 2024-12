Saksa tööstusettevõtjad koostasid valitsusele majanduse reformikava

BDI esindab 100 000 ettevõtet, milles töötab kokku umbes kaheksa miljonit töötajat.

Liit koostas 26-leheküljelise dokumendi, milles kutsub järgmist Saksamaa föderaalvalitsust ellu viima ulatuslikke reforme, et riik majanduslangusest välja tuua.

Majanduskriisist ülesaamiseks nõuab BDI järgmiselt Saksamaa valitsuselt ettevõtete kulude vähendamist, miljardeid investeeringuteks ja bürokraatia vähendamist. Ettevõtjate sõnul on Saksamaa konkurentsivõime vabalanguses ja majandus enneolematu surve all.

Liit kirjutab, et Saksamaa jõukuse kadu on järjest märgatavam ning et ainult laiaulatuslike struktuurireformide kaudu õnnestub valitsusel majandus uuele kursile seada ning riiki rohkem investeeringuid meelitada. BDI sõnul on riik praegu "deindustrialiseerimise kursil".

BDI sõnul ei piisa enam üksikutest muudatustes. Kümme nädalat enne Saksamaa föderaalvalimisi esitas tööstusliit poliitikutele põhjaliku nõudmistepaketi.

Ühing nõuab muu hulgas ettevõtete tulumaksu koormuse alandamist praeguselt ligikaudu 30 protsendilt maksimaalselt 25 protsendile, solidaarsuslisa (solidaritätszuschlag) täielikku kaotamist ja ärimaksu tasaarveldamist ettevõtte tulumaksuga. Investeeringute soodustamiseks tuleks neid toetada riikliku lisatasu ja heldemate, pikaajaliselt planeeritavate amortisatsiooni võimalustega, kirjutab liit.

Tööstusliit ootab riigilt 315 miljardi euro eest investeeringuid taristusse, täpsemalt hoonete, transpordisektori ja haridusasutuste ajakohastamiseks.

Samuti tuleb liidu sõnul laiendada digitaalset taristut, et ametiasutused saaksid planeerimis- ja kooskõlastusmenetlusi kiirendada. BDI sõnul tuleks seada siduvad eesmärgid, et bürokraatia vähendamine muutuks konkreetseks.

Lisaks nõuab ühendus püsivalt madalamaid energiakulusid, paremaid programme teadustulemuste praktikas rakendamiseks ning Euroopa siseturu ja maailmakaubanduse edasist laiendamist pragmaatiliste vabakaubanduslepingute abil.

Eelmisel kuul võtsid Saksamaa investeeringute suurendamise poolt sõna ka majanduseksperdid. Saksamaa valitsuse majandusekspertide nõukogu kirjutas aastaaruandes, et transpordi infrastruktuuri fond ning haridus- ja kaitsekulutuste miinimumkvoodid on vajalikud.

Majandusekspertide prognoosi kohaselt kahaneb Saksamaa majandus tänavu taas. 2025. aastaks oodatakse parimal juhul 0,4-protsendilist sisemajanduse koguprodukti kasvu. Saksamaa ärikliima on viimasel ajal aga halvenenud.