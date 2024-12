Scholz: EL ei tohi raskustes autotootjaid kliimatrahvidega koormata

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles, et Euroopa Liit ei tohi raskustes autotootjaid koormata kliimaeesmärkide rikkumiste eest tulenevate trahvidega.

"Euroopa Komisjon peab leidma võimaluse tagada, et trahvid ei mõjutaks nende ettevõtete finantslikviidsust, kes peavad investeerima elektromobiilsusse, kaasaegsetesse toodetesse ja sõidukitesse," ütles Scholz Brüsselis EL-i tippkohtumise kõrval.

Scholzi vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid (SPD) on oma parlamendivalimiste programmis vastu autotootjate trahvimisele Euroopa Liidu kliimaeesmärgi mittetäitmise eest.

Autotööstusel on Saksamaa ekspordile suunatud majanduses suur osakaal ning autotootjate, nagu Volkswagen, raskused on tekitanud kartusi, et riigi majandusprobleemid võivad kasvada täielikuks kriisiks.

Kehtivate EL-i õigusaktide kohaselt võivad autotootjad järgmisest aastast saada märkimisväärseid trahve, kuna sõidukite üldised CO2-nõuded muutuvad rangemaks.

Autotootjate trahvid võivad ulatuda miljarditesse eurodesse, kuigi keskkonnakaitserühm Transport & Environment on väljendanud kahtlust, kas sellises suurusjärgus karistusi ka tegelikult määratakse.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et alustab jaanuaris autotootjate, ametiühingute ja tööstusliitudega arutelusid autotööstuse tuleviku üle.

Komisjoni sõnul keskendutakse kõnelustel potentsiaalsete sammude leidmisele nõudluse suurendamiseks, sektori rahanduse parandamiseks ja EL-i kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Võimalikke karistusi on kritiseerinud ka teised EL-i riigid.

Hiljuti tegid Itaalia, Poola, Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Rumeenia ja Slovakkia juhid avalduse, milles väljendasid muret, et raskustes autotööstus võib karistuste tõttu sattuda veelgi ebasoodsamasse olukorda.

Ka Prantsusmaa valitsus on väljendanud muret.

Mitmed mõjukad Saksamaa ministrid kutsusid hiljuti Euroopa Komisjoni üles trahve ära jätma.

Euroopa Liidu paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) on samuti avaldanud hiljuti eelseisvate trahvide suhtes kriitikat.

Keskkonnakaitsjad ja Euroopa Parlamendi roheliste poliitikud on neid seisukohti omakorda kritiseerinud.

"EL-i piirmääradest tulenev surve muutusteks võib olla mõnele tootjale ebamugav, kuid kliima ja ka autotootjate jaoks on seda hädasti vaja," ütles Marion Tiemann keskkonnakontsernist Greenpeace.

Euroopa Parlamendi Roheliste seadusandja Michael Bloss väitis samuti, et reeglite viimasel hetkel muutmine põhjustaks kaose ja kahjustaks ausat konkurentsi, karistades autotootjaid, kes on reeglite täitmiseks investeerinud.