Trump nõudis Euroopalt USA gaasi ostmist ja ähvardas tariifidega

Donald Trump teatas, et Euroopa Liit (EL) peab pärast tema valimisvõitu ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi, vastasel juhul võib ta kehtestada bloki kaupadele imporditariifid.

EL soovib kaubandussõda USA-ga vältida ja otsib nüüd viise tariifide vältimiseks. Trump ise tahab vähendada Euroopa Liidu kaubanduse ülejääki Ameerika Ühendriikidega.

Trump teatas reedel, et see puudujääk tuleb katta USA-st pärit nafta ja gaasi ostmisega, vastasel juhul tulevad tariifid, vahendas Financial Times.

Euroopa Liit on juba võrreldes Trumpi esimese ametiajaga Ameerikast ostmas palju rohkem energiaallikaid. Brüssel on samuti ka ise teatanud, et liikmesriigid võiksid osta rohkem USA-st pärit veeldatud maagaasi (LNG).

"Saame Venemaalt endiselt palju LNG-d ja miks mitte asendada see Ameerika LNG-ga, mis on meie jaoks odavam ja viib meie energiahinnad alla," ütles novembris Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

USA on samas juba praegu EL-i suurim LNG tarnija ning andis 2024. aasta esimesel poolel ligi 48 protsenti bloki veeldatud maagaasi impordist. USA annab ka 15 protsenti EL-i naftaimpordist.

Analüütikud ütlesid, et USA peaks impordi suurendamiseks tootma rohkem LNG-d. Finantsfirma Rabobank analüütik Florence Schmit tõi välja, et praegu peavad Euroopa riigid Aasiast pärit ostjaid üle pakkuma.

Trumpi viimane hoiatus tuli ajal, kui Washingtonis käib terav rüselus valitsussektori rahastamise üle ning riigi valitsussektorit ähvardab tööseisak. Kui poliitikud kokkuleppele ei jõua, võib valitsuse rahastamine lõppeda juba reede südaööl.

Esindajatekoda lükkas neljapäeval tagasi vabariiklaste esitatud rahastamise eelnõu. See eelnõu oleks kaotanud ka Trumpi järgmise ametiaja kaheks esimeseks aastaks seaduses määratud võlalae. Eelnõu vastu olid demokraadid ning 38 vabariiklaste saadikut, vahendas The Wall Street Journal.