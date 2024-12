Musk sekkus Saksa sisepoliitikasse

"Scholz peaks kohe tagasi astuma," postitas Musk enda juhitavas sotsiaalmeediakeskkonnas X (endine Twitter) ja lisas: "Ebapädev loll."

Scholz should resign immediately. Incompetent fool. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Muski kommentaar ilmus lõimes, kus käsitleti Magdeburgi jõuluturul toimunud terrorirünnakut, milles veok sõitis külastajate hulka, tappes kaks ja vigastades kümneid inimesi.

Reedel sekkus Musk ka Saksamaal hoogu koguvasse valimiskampaaniasse, nimetades paremäärmuslikku AfD-d riigi päästjaks.

AfD on arvamusküsitlustes teisel kohal ja sellest võib saada otsustav tegur, mis nurjab Saksamaa peavoolu paremtsentristliku või vasaktsentristliku enamuse moodustamise pärast 23. veebruaril toimuvaid parlamendivalimisi. Saksa tsentristlikud parteid on lubanud hoiduda AfD kaasamisest valitsusse riiklikul tasandil, ehkki on sellega koostööd teinud liidumaade võimuorganites.

"Ainult AfD saab Saksamaad päästa," kirjutas Musk oma sotsiaalmeediaplatvormil X.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Saksamaa valitsus teatas, et võttis Muski postituse teadmiseks, kuid keeldus oma tavapärasel pressikonverentsil lisakommentaaridest.

Maailma rikkaim inimene Musk on juba avaldanud toetust teistele immigratsioonivastastele parteidele üle Euroopa, märkis teemat kajastanud uudisteagentuur Reuters.

Musk avaldas AfD-le toetust juba eelmisel aastal, kui ta ründas seda, kuidas Saksamaa valitsus käsitles illegaalset rännet.

Eelmisel kuul kutsus Musk üles vallandama Itaalia kohtunikke, kes seadsid kahtluse alla valitsuse ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks võetud meetmete seaduslikkuse.

Sel nädalal postitas Ühendkuningriigi parempoolse partei Reform UK juht ja Trumpi sõber Nigel Farage foto endast ja oma partei laekurist Trumpi juures tema Florida residentsis Muskiga kohtumas ning ütles, et peab Muskiga läbirääkimisi rahalise toetuse üle.