Auto sõitis Saksamaal Magdeburgi jõuluturul inimeste sekka

Saksamaal Magdeburgis sõitis auto reedel jõuluturul inimeste sekka, meedia teatel on hukkunud vähemalt üks inimene, vigastatuid on mitukümmend.

Uudisteportaal T-online ja teised meediakanalid teatasid, et vahejuhtumis on hukkunuid ja kannatanuid.

Politsei teatel on praegu toimumas ulatuslikud politseioperatsioonid.

Esialgseil andmeil on hukkunud üks inimene, kohalik päästeteenistus ütles AFP-le, et vigastada on saanud 60 kuni 80 inimest.

Kohalik ringhääling MDR teatas, et politsei on kahtlusaluse kinni pidanud.