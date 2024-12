Saudi Araabia hoiatas Saksamaad Magdeburgi rünnaku korraldanu eest

Saudi Araabia võimud olid meedia andmetel Saksa politseid korduvalt hoiatanud, et saudi päritolu arst, kes vahistati reedel Magdeburgi jõuluturul autoga rahva sekka sõitmise ja vähemalt viie inimese tapmise eest, kujutab endast terroriohtu.

Saudi Araabia valitsus saatis Saksamaa võimudele neli hoiatust Taleb al Abdulmohseni äärmuslike vaadete pärast, kes postitas sotsiaalmeediasse oma plaane "teha midagi suurt", vahendas Briti väljaanne The Telegraph.

Reede õhtul tappis mees oma BMW-ga täiskiirusel jõuluturu kitsale alleele sõites vähemalt viis ja vigastas rohkem kui 200 inimest. Hukkunute seas oli üheksa-aastane laps, teatas politsei laupäeval pressikonverentsil.

Magdeburgi ametnikud ütlesid, et ründaja sai piirkonda sisse sõita, kuna turvatõketesse oli päästeautode jaoks jäetud tühimik.

Loobus islamist ja pidas end teistest paremaks

Abdulmohsen põgenes Saudi Araabiast Saksamaale 2006. aastal. Talle anti asüül, kuna ta kartis tagakiusamist, sest oli taganenud islami usust.

Saksa võimud ütlesid laupäeval, et rünnaku võimalikuks ajendiks oli Abdulmohseni veendumus, et Saksamaa kohtleb Saudi Araabia põgenikke halvasti.

Sotsiaalmeedias tehtud postitustes mõistis Abdulmohsen korduvalt hukka Euroopa "islamiseerumise" ja avaldas toetust paremäärmuslikule AfD-le koos Elon Muski ja vandenõuteoreetiku Alex Jonesiga.

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles, et kahtlusalune on tuntud "islamofoob".

Briti rahvusringhäälingu BBC andmetel edastas Saudi Araabia valitsus Berliinile verbaalsete nootidega neli hoiatust Magdeburgist lõuna pool asuvas Bernburgi linnas psühhiaatrina töötanud arsti kohta. Kolm saadeti politseisse ja üks välisministeeriumi.

2023. aasta detsembris sai politsei eraldi kaebuse pärast seda, kui Abdulmohsen tegi sotsiaalmeediasse ähvarduse panna Saksamaa maksma Saudi Araabia põgenike väidetava tagakiusamise eest.

Kohalik ja föderaalpolitsei uurisid juhtumit, kuid jõudsid järeldusele, et ta ei kujuta endast erilist ohtu, teatas Saksa ajaleht Die Welt viidates julgeolekuallikatele.

Prokurör Horst Nopen ütles, et kahtlustatav, kes peeti sündmuskohal kinni, olevat rääkinud oma motiivist ja nüüd tuleb välja selgitada, kui suur osa sellest on tõsi.

Abdulmohsen sai Saksamaal ametlikult varjupaiga 2016. aastal, hoolimata sellest, et tal oli karistusregistris märge kolm aastat varem toime pandud avaliku korra rikkumiste eest.

Abdulmohsen oli Saudi diasporaas hästi tuntud selle poolest, et ta haldas veebisaiti, mis aitas põgenikel Lähis-Idast põgeneda. Kuid teda peeti paariaks tema paranoilise ja ennast paremana näidata püüdva käitumise tõttu.

Rääkides USA taskuhäälingusaates vaid kaheksa päeva enne rünnakut, ütles ta, et Saksamaa kiusab taga Saudi endisi moslemeid ja püüab aktiivselt hävitada nende elu. Ta ütles, et tagakiusamist viib salaja läbi "gestaapolaadne politseiüksus" ja see toimub üle kogu maailma.

"Ta on psühholoogiliselt häiritud inimene, kellel on liialdatud enesehinnang," ütles Berliinis asuva Euroopa Saudi Araabia Inimõiguste Organisatsiooni õigusdirektor Taha Al-Hajji.

Saudi Araabia valitsus ütles oma avalduses, et mõistab rünnaku hukka ja väljendab oma solidaarsust Saksa rahva ja ohvrite perekondadega.

Liberaalse ajalehe Die Zeit tuntud kolumnist Jörg Lau ütles, et rünnak oli Norra neonatsi Anders Breiviki massimõrva kaja ja osa paremäärmusliku terrorismi ülemaailmsest ohust.

Parempoolse AfD juht Alice Weidel ütles: "Magdeburgi õuduse tegid võimalikuks võimude vapustavad ebaõnnestumised." Erakond plaanib korraldada esmaspäeval Magdeburgis meeleavalduse.

Saksamaal toimuvad 23. veebruaril erakorralised valimised. Valimiste arvatava võitja, paremtsentristliku Saksa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDu) kantslerikandidaat Friedrich Merz on lubanud palju rangemaid varjupaigapiiranguid ja kutsunud üles käsitlema massilist rännet kui "riiklikku hädaolukorda".