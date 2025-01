Norra peaminister kritiseeris Muski sekkumist teiste riikide poliitikasse

Norra peaminister Jonas Gahr Stoere avaldas muret USA tehnoloogiamiljardäri Elon Muski sekkumise pärast teiste riikide sisepoliitikasse. USA presidendiks valitud Donald Trumpi lähedane liitlane Musk avaldas detsembris toetust Saksamaa immigratsioonivastasele parteile AfD ning on korduvalt kommenteerinud Briti poliitikat, nõudes peaminister Keir Starmeri tagasiastumist.

"Minu arvates on murettekitav, et mees, kellel on tohutu juurdepääs sotsiaalmeediale ja tohutud majanduslikud ressursid, seob end nii otseselt teiste riikide siseasjadega," ütles Stoere Norra avalik-õiguslikule ringhäälingule NRK. "Nii ei peaks asjad demokraatiate ja liitlaste vahel olema."

Kui Musk peaks Norra poliitikasse sekkuma, peaksid sealsed poliitikud end sellisest tegevusest kollektiivselt distantseeruma, ütles peaminister.

Stoere vähemusvalitsus, mis koosneb tema vasakpoolsest Tööparteist ja väiksemast Keskerakonnast, jääb tänavu septembris toimuvate parlamendivalimiste eel arvamusküsitlustes maha parempoolsetest erakondadest.

Kuid Stoere kordas, et kavatseb viia valitsuse parlamendivalimistele, lükates tagasi mõnede tema enda partei liikmete üleskutsed tagasi astuda.

"Olen väga motiveeritud olema erakonna juht ja peaminister ning võita valimised," ütles ta.

Maailma rikkaim inimene Musk kulutas rohkem kui 250 miljonit dollarit, et aidata Trumpil valituks osutuda ja Trump on palunud tal erinõunikuna juhtida töörühma, mis leiaks võimalusi föderaaleelarve kärpimiseks.

Saksamaa valitsus süüdistas eelmisel nädalal Muski, kes omab sotsiaalmeediaplatvormi X ning on elektriautode firma Tesla ja kosmosefirma SpaceX tegevjuht, katses mõjutada Saksamaa veebruaris toimuvaid valimisi. Musk on avaldanud ajalehes Welt am Sonntag arvamusartikli ning teinud X-is mitmeid Saksa sisepoliitikat puudutavaid postitusi.

Saksamaa asekantsler Robert Habeck ütles, et Muski toetus Saksamaa paremäärmuslikule Alternatiiv Saksamaale (AfD) on miljardäri "loogiline ja süstemaatiline" mäng nõrga Euroopa eest, mida ei ole võimalik nii tugevalt reguleerida.