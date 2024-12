Saksa poliitikud taunivad Muski toetusavaldust AfD-le

Ameerika Ühendriikide presidendiks valitud Donald Trumpi administratsiooni mittekoosseisulise nõunikuna tegutsema hakkava Muski toetus AfD-le tuleb ajal, mil sakslased valmistuvad 23. veebruaril toimuvateks parlamendivalimisteks, mille tingis kantsler Olaf Scholzi juhitud koalitsioonivalitsuse kokkuvarisemine.

Axel Springeri meediakontserni lipulaevas, ajalehes Welt am Sonntag saksa keeles avaldatud Muski kommentaar laiendas tema eelmisel nädalal sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud postitust, milles ta kirjutas, et ainult AfD saab päästa Saksamaa ja kiitis partei lähenemist regulatsioonidele, maksudele ja turu dereguleerimisele.

Vastuseks Muski kommentaari avaldamisele teatas ajalehe arvamusrubriigi toimetaja keskkonnas X, et on ametist lahkunud.

Opositsiooniliste kristlike demokraatide juht ja tõenäoline järgmine kantsler Friedrich Merz ütles intervjuus Funke Media Groupile: "Ma ei suuda meenutada lääne demokraatiate ajaloos võrreldavat sõbraliku riigi sekkumist valimiskampaaniasse."

Merz kirjeldas Muski kommentaari kui "pealetükkivat ja pretensioonikat".

Scholzi sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) kaasjuht Saskia Esken tõotas ägedat vastutegevust nii riiklike tegutsejate kui ka rikaste ja mõjukate isikute katsetele Saksamaa valimisi mõjutada.

"Elon Muski maailmas takistavad demokraatia ja töötajate õigused suuremat kasumit," ütles Esken Reutersile. "Me ütleme üsna selgelt: meie demokraatia on kaitstav ja seda ei saa [ära] osta."

Welti peatoimetaja kandidaat kaitses kommentaari avaldamise otsust, öeldes, et demokraatia ja ajakirjandus arenevad tänu arvamusvabadusele, sealhulgas polariseerivatele seisukohtadele.

AfD on arvamusküsitlustes teisel kohal ja võib-olla suudab nurjata paremtsentristliku või vasaktsentristliku enamuse moodustamise Bundestagis. Saksamaa tsentristlikumad erakonnad nn peavooluparteid on lubanud hoiduda AfD kaasamisest valitsemisse riiklikul tasandil, ehkki on temaga koostööd teinud liidumaades.