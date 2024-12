EL-i ombudsman: Euroopa Komisjoni läbipaistmatus on üha hullemaks muutunud

Euroopa Liidu ombudsman Emily O'Reilly rääkis, et Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni (EK) läbipaistmatus on aja jooksul aina hullemaks muutunud. Tema sõnul on nõunikel von der Leyeni üle liigne võim.

O'Reilly, kes on olnud EL-i ombudsman üle kümne aasta, ütles Politico taskuhäälingusaates, et EK läbipaistmatus on aja jooksul aina hullemaks muutunud.

Ombudsmani ülesanne EL-is on järgida läbipaistvusnormde täitmist ja juurida välja võimalikud huvide konfliktid. Kuid ombudsmani otsused ei ole juriidiliselt siduvad ja nende täitmine on institutsioonide meelevallas.

Veebruaris ametikohalt lahkuv O'Reilly ütles, et oma 11-aastase ametiaja jooksul ei kohtunud ta kordagi EK presidendi Ursula von der Leyeniga ning et talle valmistasid muret komisjoni presidendi kabineti nõunikud, kes väidetavalt omavad komisjonis suurt mõju. Ta kasutas nõunike kohta sõna "consiglieri", mis viitab maffiabossi nõustajatele. "Nad on intelligentsed inimesed, kuid neid ei ole valitud," lisas O'Reilly.

"Kultuur algab alati tipust," ütles O'Reilly. "Tõenäoliselt on president [von der Leyen] ja tema kabinet need, kes kultuuri määravad."

O'Reilly, rõhutas ka, et komisjoni vaoshoitus dokumentide üleandmisel on murettekitav. Ta lisas, et teavet hoitakse poliitilistel põhjustel tagasi. "Mõistate frustratsiooni, kui me kannatlikult kuude kaupa nõuame dokumentidele juurdepääsu, tsiteerime Euroopa Kohtu seadusi, teeme seda kõike – ja ikka keeldutakse," ütles ta. "See on masendav."

O'Reilly heitis europarlamendile ette, et see ei ole nõudnud komisjonilt vastutuse võtmist. Ta kutsus seadusandlikku organit meeles pidama oma järelevalverolli. "Mitmel korral küsisid parlamendiliikmed minult, kuidas saaksid nad panna komisjoni vastutust võtma, kuidas nad saaksid komisjonilt kätte vajalikud dokumendid."

"Ma olen ombudsman, 80 inimesega. Nemad on institutsioon, millele peaks komisjon aru andma. Nii et kui nad minult nõu küsivad, on see murettekitav," lisas ta. "Kui parlament hakkab sisendama ideed, et ta ei suuda komisjoni üle nõuetekohast järelevalvet teostada, siis see lähebki nii."

Iirimaalt pärit O'Reillylt võtab veebruaris ametikohustused üle Portugali endine justiitsminister Teresa Anjinho.

Euroopa Ombudsmani ametikoht loodi 1995. aastal, et ärgitada EL-i institutsioone ja ameteid järgima head juhtimistava. Ombudsman tegeleb Euroopa Liidus kodanike kaebuste alusel või omal initsiatiivil haldusomavoli juhtumitega ning tagab nende sõltumatu ja erapooletu uurimise.