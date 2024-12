Osturalli enne automaksu hakkab lõppema

Toyotaid müüva Amservi autosalongis oli juba laupäeval vaikne päev, kuid automaksueelse osturalli tippkuuks jääb ikkagi detsember, mil uute autode müük on olnud tavapärasest mitu korda suurem.

Väga palju vahetati ka vanu autosid vähemkasutatute vastu. Lakke tõusis diiselmootoriga autode müük, mille osakaal ulatus novembris koguni 70 protsendini. Seevastu elektriautode müük kukkus veelgi.

Inimesed püüavad võtta enne automaksu saabumist veel maksimumi.

"Kõige suurema aastamaksuga järgmisest aastast ja registreerimismaksuga autod olid need, mida taheti kindlasti sel aastal veel kätte saada," ütles Amservi juht Margus Nõmmik. "Teiste mudelite puhul on natuke see paanika võib-olla üle läinud."

Populaarseimad linnamaasturid on siiski juba laost otsas ja neid Rootsi kesklaost enam juurde tuua ei jõua.

"Kuigi salongis on täna väike vaikus, siis tegelikult meie tagatuba saab jõululauda alles hilisõhtul, sest eile tulid viimased laevad. Nii et autode ettevalmistus käib täie hooga, mis veel see aasta kätte lähevad. Aga kui veel salongi tulla, siis veel jõuab, paar tööpäeva on veel minna ja meie oleme valmis," sõnas Nõmmik.

Liisinguga autot ostes päris kõiki tehinguid enne aastavahetust enam ära teha ei jõua.

"23. detsembri pool päeva ongi tegelikult see aeg, kus veel jõuaks," ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld. "Need tehingud võib-olla, mis siit automüügisalongist soovite teha, need ehk jõuame teha. Kui nüüd on eraisikute vahelised tehingud, siis need lähevad tegelikult juba ajaliselt lõhki."

"Vastavalt võlaõigusseadusele me maksame tarbijatele, kui tarbija on müüja, raha välja 15. päeval ehk siis pärast taganemistähtaega ja teeme tegelikult siis ka maanteeameti tehingu. Aga see aeg on juba kahjuks möödas," märkis Karofeld.

Transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse, ütles, et veel on võimalik, et inimene jõuab auto ära registreerida. "Täna võib öelda, et veel võimalusi on, mõningad päevad on tõesti aasta lõpuni küll jäänud. Jäänud on ju tegelikult kaks täispikka tööpäeva ja kaks lühendatud tööpäeva."

Maaletoojatele mõeldud e-keskkonnas jõuavad transpordiameti klienditeenindajad uued kanded veel ära registreerida.

"Otseselt ei saa öelda, et on kuskilt rong läinud," märkis Jesse. "Küsimus on kindlasti kasutatud sõidukite puhul, kus võib tekkida see, et veel on, kui otsida, neid aegasid, et sõiduk ette näidata."

Eraisikutevahelisi ilma liisinguta tehinguid on aga kõige lihtsam ise e-keskkonnas kinnitada. See on avatud ka pühade ajal.

1. jaanuarist hakkab kehtima automaks, mis ametlikult kannab mootorsõidukimaksu nime. Seda tuleb tasuda kõikide liiklusregistris registreeritud sõidukite eest, kuid maksumäär sõltub mitmest tegurist: baassumma on 50 eurot, ülejäänu arvutatakse aga CO2 ja kogumassi põhjal. Lisaks tekib ka kohustus maksta sõidukit esimest korda registreerides registreerimistasu.