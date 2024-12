Mario Kadastik: kasutatud elektriautode ostutoetust pole vaja

Kavandatava vähekasutatud elektriautode ostutoetusega külvatakse lihtsalt raha neile, kes seda ei vaja. Igasuguste ostutoetuste mõte peab olema turutõrke lahendamine, aga antud juhul on toetus vastupidiselt eesmärgile just tekitanud turutõrke, kirjutab Mario Kadastik

Ma olen olnud üle kümne aasta aktiivne elektriautode propageerija. Olen igati toetanud, et nende ostmine oleks lihtsam, kiirem ja nende osakaal liikluses järjest kasvaks. Olin ka esimeste ostutoetuste pooldaja, kuna turutõrge kui selline oli täiesti olemas. Aga nüüd pean ma suure elektriautode entusiastina selgelt ütlema hoopis seda: taristuminister Vladimir Svet ja kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, palun pange see kasutatud elektriautode ostutoetuse mõte seisma.

Igasuguste ostutoetuste ja muude riiklike toetuste mõte peab alati olema turutõrke lahendamine. Antud juhul on aga toetus vastupidiselt eesmärgile just tekitanud turutõrke.

Enne seda, kui kliimaministeerium selle toetuse suure hurraaga välja hõikas, oli autoturul metsik nõudlus elektriautode järele, nii uute kui ka kasutatud autode järele. Seda osaliselt tänu automaksu peatsele rakendumisele, tänu millele on hetkel nii ehk naa nõudlus kordades suurem. Ma tean automüüjaid, kes on olnud hädas hüppeliselt kasvanud nõudlusega ja ekstra üritanud reel püsida, võttes lattu ka rohkem autosid, et pakkumist kaasa tuua.

Nüüd on müük kukkunud nulli, sest peaks ikka loll olema, et osta auto, kui paari nädala pärast saab selle sama auto 4000 eurot odavamalt (isegi kui minimaalne registreerimistasu 350 eurot juurde tuleb). Samuti soovivad inimesed väidetavalt oma värskelt tehtud ostudest taganeda, kasutades 14 päeva taganemise klauslit.

Veel rakendamata meetme mõju on seega olnud kardinaalselt vastupidine sellele, milleks see mõeldud oli. Selle sammuga mitte ei võimenda elektriautode ostmist, vaid tehakse täielik karuteene.

Olen kindel, et toetusmeetmeks eraldatud kaks miljonit eurot jaotub kiiresti ja ligi 500 autot ostetakse ruttu ära. Paraku on ainus probleem, et need 500 autot oleks ära ostetud nii ehk naa. Selle meetmega külvatakse lihtsalt raha neile, kes seda ei vajanud, või vähemalt ei mõjutanud see nende ostuotsust.

Ärme viska raha ventilaatorisse, et seda tuimalt igasuguse mõjuta külvata, kui meil on piisavalt kohti, kus sel rahal oleks ka päris mõju. Kaasa arvatud elektriautodega seoses, näiteks laadimistaristu toetus kiirlaadijate paigalduse kiirendamiseks või kortermajade juures kohtade rajamiseks. Aga kuna see on eelduslikult CO 2 -raha, saab seda ka muude kliimaneutraalsust toetavate asjade rahastamiseks kasutada, näiteks tuumajaama regulaatori loomise rahastamiseks või paljuks muukski.

Lõpetame asjatu raha raiskamise ning anname automüüjatele ja -ostjatele jälle kindluse oma tehingud lõpule viia enne aasta lõppu. Kui sellega venitada, võib olla karuteene juba suuremgi. Kui lõpuks meede siiski otsustatakse ära kaotada ja 2025. aasta on kätte jõudnud, võib summaarne mõju olla negatiivne, kuna need, kes oleks autod saanud ilma registreerimistasuta, peavad siis registreerimistasuga ostma.